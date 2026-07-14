鉅亨網新聞中心 2026-07-14 12:26

過去幾年，很多人已經習慣了這樣一種局面：

全球最先進的 AI 模型，大多依賴美國公司的晶片運行。

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無論是訓練大模型，還是部署 AI 服務，輝達 (NVDA-US) GPU 幾乎都是繞不開的基礎設施。

但這種局面，正在發生變化。

近日中國多地提出算力扶持政策，疊加七部委提出平台經濟協同發展方案引導算力國產化。

其中最受關注的一條是：

在貴州新建智算中心採購國產 AI 晶片，最高可獲得 30% 補貼。

與此同時，國產伺服器、光模組、儲存設備也被納入重點支持範圍。

這被不少業內人士認為是近年來力度最大的國產 AI 基礎設施扶持政策之一。

中國國產 AI 晶片為什麼突然這麼重要？

很多人平時接觸 AI，看到的是聊天機器人、AI 繪圖和智慧助手。

但這些能力背後，都離不開龐大的算力支持。

而算力的核心，就是 AI 晶片。

訓練一個先進大模型，往往需要數萬甚至數十萬張高性能 GPU 持續運行數月時間。

過去很長時間裡，全球市場幾乎被少數國外廠商佔據。

一旦供應鏈出現問題，整個 AI 產業的發展速度都可能受到影響。

因此，對於任何一個希望發展人工智慧產業的國家來說，

擁有自主可控的 AI 晶片能力，幾乎已經成為基礎條件。

30% 的補貼意味著什麼？

對於普通消費者來說，30% 可能只是一個數字。

一個大型智算中心投資規模往往達到人民幣數十億元甚至上百億元。

其中，晶片採購通常佔據極高比例。

如果一座智算中心採購人民幣 10 億元中國國產 AI 晶片，

理論上最高可以獲得人民幣 3 億元補貼。

這將極大降低企業採購國產方案的成本壓力。

同時，也意味著國產晶片廠商將獲得更多實際落地機會。

畢竟，對晶片產業來說，

只有足夠大的市場規模，才能支撐持續研發投入。

誰會成為最大的受益者？

從目前產業格局來看，

華為昇騰、海光、寒武紀等國產 AI 晶片企業都可能成為直接受益者。

除了晶片本身，

伺服器、光模組、液冷系統以及高速儲存等配套產業鏈同樣會迎來機會。

因為現代 AI 資料中心，本質上是一套複雜系統工程。

晶片只是其中的一部分。