鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-24 11:01

中砂 (1560-TW) 受惠 AI 帶動半導體需求提升，為因應鑽石碟、再生晶圓等半導體業務訂單熱絡，包括鑽石碟、再生晶圓都已啟動擴產，預期下半年隨著新產能開出，下半年營運將優於上半年，法人預估，中砂今年營收將挑戰百億元大關。

中砂鑽石碟與台系晶圓代工大廠合作密切，也是先進製程鑽石碟的最大供應商，受惠客戶 5 奈米、3 奈米與 2 奈米產能滿載，帶動相關訂單需求大幅增加，此外，中砂也陸續切入美系 IDM 大廠，並取得更多市占率，皆有助鑽石碟業務成長。

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中砂指出，現階段鑽石碟月產能達 6.3 萬片，但仍無法滿足客戶需求，正持續擴產，並預估鑽石碟業務未來三年的年複合成長率有機會達 15% 至 20%。

除鑽石碟外，中砂再生晶圓也是成長動能來源。目前 12 吋再生晶圓月產能已提升至 40 萬片，為因應下階段成長動能，也預計在北台灣覓地興建新廠。