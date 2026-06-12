鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-12 13:31

受記憶體大廠美光強彈超過 11%，南亞科今日在大單敲進下，開高走高，盤中攻上漲停價 374 元，加上南亞科 5 月營收 276.7 億元，連續 7 個月創新高，年增 730%，在漲價及供給吃緊題材持續吸引短線資金進駐。

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南亞目前對南亞科持股為 29.28％，加上本業轉型電子材料發展，受惠與 AI 產業的長線發展看好及 5 月消費型產品亦出貨亮眼，5 月單月營收也創 47 個月以來新高。

南亞董事長吳嘉昭上 (5) 月底在股東會上也指出，南亞在人工智慧 (AI) 加持下，今 (2026) 年第 1 季單季獲利，已超越前 3 年度獲利總和，此外也正規劃處分南亞科、南電 (8046-TW) 持股，主要有兩大考量，首先是期望增加南電流通在外股數，第二則是為了南亞籌集資金，以配合南電需求，並規劃生產 ABF 載板所需之 CCL、銅箔、玻纖布等上游材料。

台化則是今年首度參展 COMPUTEX(台北電腦展)2026，近年以石化本業升級塑化材料，利用既有的生產設備，透過研發升級轉向生產高端 ICT(資通訊) 塑膠料件及 AI 科技連結。