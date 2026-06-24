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〈日月光股東會〉釋漲價訊號 吳田玉：漲價有三層次、第一層漲價是必然

鉅亨網記者魏志豪 高雄

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (24) 日召開股東會，營運長吳田玉會後受訪表示，漲價是非常敏感的問題，但價格調整可分為三個層次，依序為反映原物料成本、反映投資成本，以及依據市場供需狀況做適當調整，其中，反映原物料成本是必然趨勢。

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日月光投控營運長吳田玉主持2026年股東會。(鉅亨網記者魏志豪攝)

吳田玉指出，第一類漲價是反映原材料價格上漲，這類調整具有必要性；第二類則是反映投資金額增加。日月光過去年度資本支出約 20 億美元，去年提高至 53 億美元，今年更上調至 85 億美元，未來也不排除再度上調。隨著投資規模擴大，相關成本自然會成為價格考量的一部分。


至於第三類價格調整，則是市場供需出現適度不平衡時，企業依照實際狀況採取的漲價策略。吳田玉對此態度相對保留，表示希望給經營團隊一些空間，做適當考量。

他強調，事業經營永遠不是看短線，而是看長線。由於 AI 資料中心需求目前非常好，公司當然希望相關需求可以持續，但日月光在進行這一波投資時，也必須思考下一波布局，包括實體 AI、AI 消費型電子及人形機器人等應用。

因此，吳田玉表示，任何價格調整都必須兼顧未來與客戶之間的合作關係，更重要的是客戶對公司的信任度，以及對長期投資的信心。台灣半導體產業鏈過去能持續取得優勢，正是因為從南到北各家公司都願意做長線科技、技術與產能投資，加上國際客戶長期信任，形成台灣最大的競爭力。


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日月光投控股東會漲價AI

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