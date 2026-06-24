〈日月光股東會〉釋漲價訊號 吳田玉：漲價有三層次、第一層漲價是必然

鉅亨網記者魏志豪 高雄 2026-06-24 11:44

日月光投控營運長吳田玉主持2026年股東會。(鉅亨網記者魏志豪攝)

吳田玉指出，第一類漲價是反映原材料價格上漲，這類調整具有必要性；第二類則是反映投資金額增加。日月光過去年度資本支出約 20 億美元，去年提高至 53 億美元，今年更上調至 85 億美元，未來也不排除再度上調。隨著投資規模擴大，相關成本自然會成為價格考量的一部分。

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至於第三類價格調整，則是市場供需出現適度不平衡時，企業依照實際狀況採取的漲價策略。吳田玉對此態度相對保留，表示希望給經營團隊一些空間，做適當考量。

他強調，事業經營永遠不是看短線，而是看長線。由於 AI 資料中心需求目前非常好，公司當然希望相關需求可以持續，但日月光在進行這一波投資時，也必須思考下一波布局，包括實體 AI、AI 消費型電子及人形機器人等應用。