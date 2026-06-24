鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-24 10:08

總部位於南韓首爾的韓亞航空，將於今年 12 月 16 日 23:59(韓國標準時間) 正式退出長榮航 (2618-TW) 所屬星空聯盟，任何聯盟成員航空公司飛行常客計劃的旅客若搭乘 10 月 15 日當天或之前的韓亞航班，仍可累積哩程。

據了解，由於韓亞航空將併入大韓航空，而大韓航空隸屬於天合聯盟，因此，韓亞航空將退出星空聯盟。

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隨著韓亞航空退出星空聯盟，包括長榮航空、中國國際航空、新加坡航空、泰國航空等多達 14 家聯盟航空公司將繼續營運往返首爾仁川國際機場的飛航服務，每月提供超過 1900 個航班、共飛往全球 29 個目的地。

韓亞航空自 2003 年進入星空聯盟，星空聯盟表示，感謝韓亞航空及其員工為聯盟驗所做的貢獻。

對於旅客關心的哩程累積，星空聯盟說明，若搭乘 2026 年 10 月 15 日當天或之前的韓亞航空營運航班，仍可累積，而旅客 12 月 16 日當天或之前搭乘韓亞航空營運航班，可使用哩程兌換星空聯盟酬賓機票及升等服務，兌換政策及時程表等相關規定則參閱各成員航空公司的飛行常客計劃。

此外，星空聯盟金卡和銀卡會員搭乘 12 月 16 日當天或之前的韓亞航空營運航班時，仍可享有聯盟會員的優先權益等禮遇；星空聯盟金卡會員搭乘韓亞航空航班時，也可繼續使用韓亞航空指定機場貴賓室。

星空聯盟現有 26 家成員公司，包括愛琴海航空、加拿大航空、中國國際航空、印度航空、紐西蘭航空、全日空、韓亞航空、奧地利航空、哥倫比亞航空、布魯塞爾航空、巴拿馬航空、克羅埃西亞航空、埃及航空、衣索比亞航空、長榮航空、ITA 航空、波蘭航空、德國漢莎航空、深圳航空、新加坡航空、南非航空、瑞士航空、葡萄牙航空、泰國航空、土耳其航空和聯合航空，擴及 190 個國家、超過 1,150 個目的地，網絡覆蓋全球 90% 的地區。