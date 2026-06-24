鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-24 12:21

連鎖咖啡餐飲業者路易莎 (2758-TW) 今 (24) 日表示，海外拓展有成，已進軍柬埔寨金邊市和美國洛杉磯，今年在柬埔寨預計將展店 10 家，直營和加盟並進，成為該新興市場連鎖門市最多的台灣本土咖啡品牌。

路易莎今年將在柬埔寨展店達10家。(圖：路易莎提供)

路易莎說明，在海外採取輕資產方式擴張，透過品牌授權和異業複合來經營，由當地夥伴主導，路易莎則持股約 30% 以降低海外拓點的資本風險，先後進軍柬埔寨金邊市和美國洛杉磯。

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其中，路易莎在柬埔寨與當地知名的順元國際開發公司合作，透過該集團在商場、休閒餐飲等多元產業的資源，已拓展 3 家門市，預計今年共展店 10 家。

而在台灣，路易莎積極拓展咖啡外的新市場，白霧時光進駐台南安平雅樂軒酒店，7 月又將在新北市再開一家超過 200 坪的大店，而主打港點的隱岳閣也將在新北市與著名商場開出。