鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-06-23 16:30

中國 A 股三大指數 23 日（周二）收盤同步走低，美伊上周簽署停戰諒解備忘錄，並在瑞士完成新一輪高級別會談，美國財政部周一宣布放寬存續數十年的伊朗能源制裁。

上證綜指 23 日收盤跌 1.37%，報 4,106.25 點；深證成指跌 3.17%，報 15,854.2 點；創業板指跌 3.84%，報 4,192.19 點。

‌



滬深兩市成交總額為人民幣 3.4407 兆元，較前一交易日減少 2,965 億元。

美國財政部發布一般許可證，授權至 8 月 21 日期間，允許涉及伊朗原產原油、石化產品及石油產品的生產、運輸與銷售。

這項許可允許伊朗使用美元進行石油交易，還允許美國進口商購買伊朗原油、石化產品和石油製品。

美國財長貝森特表示，根據瑞士「正在進行的富有成效的會談」，伊朗已承諾「確保荷姆茲海峽的自由和開放通行」，並允許「國際原子能機構觀察員進入伊朗」。

與此同時，伊朗外交部發言人說，伊朗周日在瑞士的談判中沒有協商核問題，也沒有接受任何新的承諾。

在上周公布的諒解備忘錄文本中，美國同意為伊朗原油、石油產品及其衍生品以及所有相關服務（包括銀行交易、保險和運輸）發放豁免。美國最早在 1979 年對伊朗實施制裁，此後幾十年裡多次施加額外措施。