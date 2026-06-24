鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-24 09:11

美國總統川普 23 日（周二）表示，伊朗已同意接受最高級別核查。基於伊朗作出重大讓步，美方允許荷姆茲海峽保持開放，不再實施海上封鎖。美國解凍的伊朗資金，將專門用於從美國購買食品和醫療物資。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

川普當天在社交媒體上發文，稱伊朗已「全面、徹底地同意接受最高級別核查」，並且沒有期限限制。「這將確保『核誠信』。如果他們不同意這一點，就不會有進一步談判。」

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川普寫道，基於伊朗接受核查及「正在作出的其他重大讓步」，他已同意允許荷姆茲海峽保持開放，不再實施海上封鎖。

「不過，所有（美軍）艦船仍將原地待命，以備必要時重新封鎖。目前看來，這種可能性極低。」川普說道。

川普重申，美國財政部解凍的伊朗資產，將存入由美國控制的托管賬戶，並將專用於從美國購買食品和醫療物資，包括美國的玉米、小麥和大豆。

伊朗外交部發言人巴加埃 23 日早些時候表示，暫無國際原子能機構核查人員訪問伊朗受損核設施的計畫。巴加埃說，將根據國家利益就使用被解凍的資產作出最佳決定，根據自身需要自由使用，不受任何限制。