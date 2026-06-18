鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-19 06:30

美國副總統范斯 (JD Vance) 週四 (19 日) 表示，美國與伊朗達成最終協議的 60 天談判期已正式開始，若依照時程推算，雙方必須在 8 月 17 日前完成最終協議。

范斯在白宮記者會上表示，儘管協議是在較晚時間簽署，但考量時差因素，從伊朗時間來看，技術上可視為於今天 (19 日) 正式生效，因此 60 天倒數已經展開。

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川普政府日前與伊朗領導層簽署一項臨時協議備忘錄 (MOU)，為雙方未來全面協議奠定基礎。不過，路透指出，核計畫、制裁解除等最棘手問題均被留待下一階段協商處理，並未在初步協議中獲得解決。

多數分析人士對於美伊能否在備忘錄規定的 60 天期限內達成最終協議持保留態度，認為雙方在關鍵議題上仍存在不小分歧。

國會將很快聽取協議簡報

范斯同時證實，川普政府計畫很快向國會說明美伊協議內容。

他表示：「我們確實計劃很快會向國會簡報。」

不擔心協議若失敗將遭究責

對於外界質疑，一旦美伊協議未來出現負面後果，是否擔心自己成為究責對象，范斯則回應稱「完全不擔心」。