複製美國成功模式 禮來搶攻歐洲肥胖治療商機 最晚2027年初前開賣

鉅亨網編譯許家華 2026-06-24 04:00

禮來公司 (Eli Lilly)(LLY-US) 正加速擴大全球肥胖症治療版圖。公司高層表示，旗下口服減重藥最快將於今年下半年、最晚於 2027 年初在歐洲與英國上市，並將複製美國市場策略，透過遠距醫療平台 (Telehealth)、電子商務及直接面向患者(DTC) 通路推廣產品，搶攻快速成長的減重藥市場。

（圖：REUTERS/TPG）

禮來國際事業執行副總裁 Patrik Jonsson 接受路透訪問時表示，在美國及阿拉伯聯合大公國 (UAE) 取得監管批准後，歐洲與英國將成為公司下一批重點上市市場。

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Jonsson 指出，公司一旦取得監管機構核准，便會立即在當地推出減重適應症，並與遠距醫療業者合作擴大患者接觸範圍。

與美國市場不同的是，歐洲多數肥胖治療費用目前仍以患者自費為主，公共醫療體系對減重藥的給付範圍相對有限。因此，禮來計畫優先鎖定願意自費購買減重藥的消費者市場。

Jonsson 表示，公司希望把過去幾年在美國建立肥胖症市場的經驗複製到海外，包括與遠距醫療平台、線上藥局及數位醫療服務商合作，建立更直接面向消費者的商業模式。

近年來，禮來與競爭對手丹麥藥廠 Novo Nordisk 已掀起全球減重藥熱潮。市場研究機構預估，到 2030 年前全球肥胖症治療市場規模可能突破 1500 億美元，其中歐洲被視為僅次於美國的重要成長市場。

禮來此次計畫推向歐洲市場的產品，為旗下口服 GLP-1 減重藥 Orforglipron。今年稍早，美國監管機關已批准該藥物上市，成為全球首批可望大規模商業化的口服 GLP-1 減重藥之一。

相較於目前主流的注射型減重藥，例如禮來的 Zepbound 與 Novo Nordisk 的 Wegovy，口服藥物使用更便利，被市場視為有機會進一步擴大肥胖症治療滲透率的重要產品。

根據禮來先前公布的臨床試驗結果，Orforglipron 在高劑量組使用約 40 週後，患者平均減重幅度超過 12%，且不需要注射即可達到與部分 GLP-1 針劑接近的療效，因此受到市場高度關注。

除了自費市場外，禮來也表示仍將積極爭取歐洲各國政府與公共醫療保險體系納入給付。

Jonsson 強調，公司最終目標仍是取得公共醫療系統補助與保險給付資格，因為這將有助於擴大患者覆蓋範圍及長期市場規模。

不過，禮來坦言，近期美國藥價政策的變化，讓海外藥價談判變得更加複雜。

美國總統川普日前推動「最惠國價格 (Most-Favoured-Nation, MFN)」政策，希望將部分美國藥品價格與其他國家支付價格掛鉤，以降低美國藥價負擔。

在此架構下，若藥廠在海外市場提供過低價格，可能影響其未來在美國市場的定價能力，因此各國政府與藥廠之間的藥價協商將變得更加敏感。

Jonsson 表示，MFN 政策將影響未來所有新藥上市談判，禮來會依據自身對 MFN 架構的理解進行定價協商。

據悉，禮來去年已與川普政府達成協議，同意對部分新藥採用 MFN 定價機制。該框架主要根據美國淨藥價 (Net Price)，再依各國所得水準進行調整。

分析人士指出，禮來此次選擇優先透過遠距醫療與自費市場切入歐洲，反映出減重藥市場正從傳統醫院與保險體系，逐漸轉向數位醫療與消費醫療模式。