鉅亨網編譯許家華 2026-06-24 05:30

國際油價周二 (23 日) 連續第二個交易日收低，主因投資人持續關注美國與伊朗和平談判進展，以及荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運逐步恢復的跡象。市場預期中東原油供應將逐漸回歸正常，使戰爭期間形成的供應風險溢價持續消退。

倫敦布蘭特 (Brent) 原油期貨收跌 0.82 美元或 1.1%，收報每桶 77.08 美元；美國西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 0.65 美元或 0.9%，收報每桶 73.21 美元。兩大基準油價盤中均觸及近四個月來低點。

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此前油價已於周一重挫約 3%，主要因美國宣布對伊朗提供 60 天制裁豁免，同時黎巴嫩局勢在更廣泛停火協議下趨於平靜，進一步緩解市場對中東供應中斷的擔憂。

最新進展顯示，阿曼與伊朗周二同意繼續討論荷姆茲海峽未來航運管理機制。美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 則表示，任何最終協議都不會允許伊朗向通過海峽的船隻徵收通行費，因為此舉違反國際法。

荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸咽喉之一，約承擔全球五分之一的原油與液化天然氣 (LNG) 供應。自伊朗戰爭導致海峽關閉以來，全球能源市場已經歷超過三個月的供應衝擊。

根據國際能源總署 (IEA) 統計，在衝突最嚴重時期，每日超過 1400 萬桶原油產能被迫停產，相當於全球原油需求約 14%。

目前投資人正密切觀察中東主要產油國恢復產能與出口的速度，以及航運流量能否持續改善。

伊朗半官方媒體 Fars News 引述軍方消息人士指出，目前每天僅有有限數量船隻在伊朗革命衛隊海軍協調下獲准通過海峽。

船舶追蹤數據顯示，周二已有 3 艘先前受困的超級油輪成功通過荷姆茲海峽。此外，近期已有 7 艘與卡達有關的空載 LNG 運輸船進入該區域，顯示航運活動正逐步恢復。

聯合國國際海事組織 (IMO) 也表示，在美伊停火協議達成後，相關單位正執行大規模撤離與通航計畫，希望協助受困於波斯灣的數百艘船舶及約 1.1 萬名船員恢復正常航行。

美國總統川普則在社群媒體上表示，周一共有 1900 萬桶原油通過荷姆茲海峽運出市場，並將近期油價下跌視為和平談判取得成果的證明。

不過，市場分析師普遍認為，雖然供應中斷風險正在下降，但短期內要恢復至戰前水準仍面臨諸多挑戰。

北歐斯安銀行 (SEB) 研究部分析師 Ole Hvalbye 指出，目前美伊諒解備忘錄 (MOU) 仍處於初期階段，整體架構相當脆弱，因此美國放寬制裁對油價的實際影響仍需時間觀察。

PVM Oil Associates 分析師 Tamas Varga 則警告，荷姆茲海峽水域仍存在地雷與戰爭殘留風險。

Varga 表示，船東與航運公司需要確認航道中的地雷威脅已完全排除，此外受損港口、海上殘骸以及航運壅塞等問題，也將限制航運流量快速恢復。

在供應復甦方面，各產油國進展並不一致。

路透引述伊拉克石油官員報導，隨著更多油輪回到波斯灣出口碼頭排隊裝載原油，伊拉克南部油田產量已恢復至每日約 210 萬桶。

然而，沙烏地阿拉伯的情況則較為疲弱。根據聯合組織資料倡議 (JODI) 最新數據，作為石油輸出國組織 (OPEC) 最大產油國，沙國 4 月原油出口量連續第二個月下滑，並創下歷史新低。

另一方面，美國供應面也持續收緊。

根據路透初步調查，美國上周原油、汽油與柴油庫存預計同步下降。而美國能源部 (DOE) 上周公布的數據顯示，美國戰略石油儲備 (SPR) 庫存已降至 1983 年 6 月以來最低水準。

能源顧問公司 Gelber & Associates 指出，近期投機性多頭部位快速平倉確實將油價從高點拉回，但美國戰略儲備處於歷史低位，將為油價提供長期支撐。