勞動市場穩定 台灣5月失業率3.27% 失業人數減少4000人

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-23 19:47

主計總處今 (23) 日公布 5 月台灣失業率為 3.27%，年減 0.03 個百分點，失業人數較上月減少 4000 人或 0.99%，顯示勞動市場穩定，不過，即將迎來畢業潮，主計總處指出，接下來失業率可能有季節性的略微回升。

勞動市場穩定 台灣5月失業率3.27%。(圖：主計總處提供)

5 月台灣失業人數 39 萬 3000 人，較上月減少 4000 人或 0.99%，主因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少 2000 人，而與去年同期相比，失業人數減少 3000 人或 0.60%。

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前 5 月失業人數平均為 39 萬 8000 人，年減 1000 人或 0.29%。

從就業面來看，5 月就業人數為 1163 萬 4000 人，月增 2000 人或 0.02%，其中服務業部門增加 3000 人或 0.05%；與去年同期相比，就業人數增加 2 萬 3000 人或 0.20%。

前 5 月就業人數平均為 1163 萬 9000 人，年增 2 萬 7000 人或 0.23%。