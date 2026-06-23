鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-23 17:46

端子廠建通 (2460-TW) 今 (23) 日召開股東會，董事長蘇敦禮表示，近年積極推動轉型，今年已見成效，除了台灣特殊新型銅材廠外，越南廠下半年也將新增高導電匯流銅排製程、開拓東南亞市場，推升後續營運動能穩定成長。

建通今年已見轉型成效 越南廠將新增高導電匯流銅排製程。(圖：建通提供)

建通台灣特殊新型銅材廠包括銅鑄造、擠型、壓延、銑削全方位製程工藝整合、AI 液冷微通道散熱銅材、高導電匯流銅排、異型導體銅材、超低無氧銅等，並協同客戶開發超性銅 (石墨烯銅)。

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建通表示，超性銅特性與導熱性皆超越無氧銅，已成功生產加工並交由國內電子大廠測試，藉由跨入未來 AI 高階導電及散熱領域之龐大需求，將對公司營收與毛利結構帶來根本性的優化與大幅挹注。

另一方面，2025 年 11 月歐盟提出 RoHS 豁免要求更新通知，其中 6(c) 銅合金中的鉛含量不超過 4%，豁免延長至明年 6 月 30 日，越南建通成功開發環保微無鉛銅製品，客戶已持續穩定交貨。

建通表示，預計在 2027 年起，客戶將開始啟動環保微無鉛銅製品相關認證事宜；結合越南基礎建設與生產利基，將台灣特殊新型銅材廠成功轉型經驗與製程技術導入。