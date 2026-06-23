鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-23 13:14

電源線廠維熹 (3501-TW) 今 (23) 日召開股東會，公司表示，今年持續調整體質，包括產品結構及產能轉移，其中，AI 伺服器大電流電源線已陸續打進多家中系客戶，並透過 ODM 廠送樣美系客戶驗證，明年 AI 相關營收倍數成長。

維熹下半年低軌衛星線出貨升溫 明年AI營收翻倍。(鉅亨網資料照)

除了 AI 應用外，維熹看好，下半年低軌衛星設備電源線出貨動能也有機會升溫、風力發電及儲能電源線及模組等成長動能也優於去年。另外，針對銅價上漲，維熹也於第一季末調漲產品價格，預計第三季起毛利率可望逐步回升。

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在產能方面，維熹越南廠今年投產，且配合客戶希望從中國以外的產地出貨要求，也加速將產能轉至台灣及越南等地，不過，相關移轉、學習曲線拉升等都需要時間，預計到明年效益會較為明顯，將帶動毛利率表現進一步改善。