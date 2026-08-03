〈焦點股〉光寶科AI電源與BBU雙引擎發威下半年樂觀 法說報喜一字鎖漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-08-03 11:33

電源供應廠光寶科 (2301-TW) 於法說會公布亮眼財報，AI 營收占比已突破 3 成，並看好下半年持續走強，今 (3) 日延續上周五氣勢，開盤隨即獲得強烈買盤湧入，股價開盤即跳空攻上漲停價 229.5 元，成交量較前一日放大。

〈焦點股〉光寶科AI電源與BBU雙引擎發威下半年樂觀 法說報喜股價一字鎖漲停。(圖：shutterstock)

光寶科第二季財務數據表現驚豔，單季稅後純益達 71.16 億元，每股稅後純益 3.14 元，年增 126%，創下單季歷史新高，毛利率達 27.2%，年增 5.1 個百分點，累計上半年稅後純益 108.91 億元，每股稅後純益達 4.80 元，年增 66%，同步改寫歷史同期新高紀錄。

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隨著人工智慧伺服器與資料中心電源管理需求持續攀升，光寶科第二季 AI 相關產品營收占比已突破 25%，全年目標將突破 30%，其中備援電池系統占雲端部門營收接近 20%，全年成長幅度預期將與雲端業務同步維持超過 70% 的高高速成長。

因應客戶強勁需求，光寶科將今年資本支出由原訂的 130 億元上修至 180 億元，主要投入高雄、越南及美國德州產能建置，並擴充高階研發與測試設備，其中高雄二期預計第三季投產，越南新廠第四季投產，德州廠則於 2027 年上半年量產高壓直流供電與備援電池系統。