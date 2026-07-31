鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-31 16:16

光寶科 (2301-TW) 於 31 日宣布多項策略投資案，董事會通過投資 3430 萬美元取得新加坡光通訊元件廠 DenseLight 約 21% 股權及一席董事席次，正式跨足高速光通訊核心領域。公司結合自身光學封裝與模組整合能力，強勢切入次世代 AI 資料中心光互連市場，預計最快在 2027 下半年貢獻營收。

〈光寶科法說〉策略投資光通訊元件廠DenseLight 最快2027年下半年貢獻營收。(鉅亨網記者吳承諦攝)

本次策略投資的新加坡 DenseLight 為擁有逾 20 年歷史的整合元件製造廠，具備完整磷化銦晶圓磊晶與製程能力。其核心產品涵蓋連續波半導體雷射、增益晶片及半導體光放大器等關鍵零組件，廣泛應用於高速光通訊與資料中心網路。

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光寶科總經理邱森彬指出，光寶科長年深耕光學封裝、測試與組裝能力，結合 DenseLight 的前段光晶片技術，能發揮強大的垂直整合綜效。雙方將共同開發光引擎與光模組，布局下世代 1.6T 與 3.2T 高速光通訊及共同封裝光學架構，搶攻機櫃級光互連商機。

光寶科表示，DenseLight 製造研發基地位於新加坡，屬於非中國供應鏈，具備優異的地緣政治優勢。目前量產出貨以 100mW 高功率雷射為主，並朝 200 至 400mW 邁進，相關光模組產品營收貢獻預計於 2027 至 2028 年配合下世代架構成熟顯著展現。