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劍指輝達！傳高通以40億美元洽購AI新創Modular

鉅亨網編譯陳韋廷

《彭博資訊》引述消息人士最新報導指出，高通正就收購 AI 基礎架構新創公司 Modular 進行深入談判，潛在交易對 Modular 的估值約達 40 億美元，協議最快未來數星期內宣布，但雙方尚未簽署最終合約，談判仍可能生變或破局。

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(圖:shutterstock)

Modular 由 LLVM 及 Swift 語言發明人 Chris Lattner 與前 Google TensorFlow 核心成員 Tim Davis 於 2022 年在矽谷共同創辦，主打解決 AI 基礎設施「碎片化」問題，其開發的 Mojo 語言與 MAX 推理平台可讓 AI 模型跨硬體 (輝達、超微等) 無縫部署。


去年 9 月，Modular 完成 2.5 億美元融資，估值 16 億美元，累計募資達 3.8 億美元。

全球晶片廠近年競相爭奪 AI 前沿技術與人才，高通積極擴充產品線並組建聯盟以挑戰龍頭輝達。

若收購完成，Modular 的編譯器與跨晶片推理技術將補強高通資料中心 AI 佈局針

針對上述報導，高通與 Modular 均還未公開回應。


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高通晶片ModularAI新創收購估值

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