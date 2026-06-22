劍指輝達！傳高通以40億美元洽購AI新創Modular

《彭博資訊》引述消息人士最新報導指出，高通正就收購 AI 基礎架構新創公司 Modular 進行深入談判，潛在交易對 Modular 的估值約達 40 億美元，協議最快未來數星期內宣布，但雙方尚未簽署最終合約，談判仍可能生變或破局。