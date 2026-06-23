鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-23 11:30

《巴隆周刊》報導，Alphabet(GOOGL-US) 股價如今已跌破波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)(BRK.A-US)(BRK.B-US) 本月稍早斥資 100 億美元買進該科技巨頭時的成本價。

Alphabet 的 A 股周一 (22 日) 下跌 5.7% 至 346.90 美元，C 股 (GOOG-US) 則下跌 5.8% 至 346.33 美元。

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這波賣壓主要來自 John Jumper 離開 Google DeepMind 的消息。身為資深研究科學家兼諾貝爾獎得主的 Jumper，將加入 AI 新創公司 Anthropic。市場普遍認為，這對 Alphabet 的 AI 發展計畫是一項打擊。

Alphabet 先前籌措的 850 億美元股權融資計畫中，包含向波克夏出售 100 億美元股票，同時包括公開發行普通股及公開發售強制轉換優先股 (Mandatory Convertible Preferred Stock)。

當時看來，波克夏似乎拿到了一筆相當划算的交易，其買入價格較 Alphabet 當時市價折價超過 6%。波克夏以每股 351.81 美元買入價值 50 億美元的 Alphabet A 股，並以每股 348.20 美元買入 50 億美元的 C 股。

大型股票增發案通常都會以低於市價的價格出售，以吸引投資人認購，同時抵銷新股發行可能造成的股價壓力。但這次由波克夏執行長阿貝爾 (Greg Abel) 談下來的折價幅度，似乎遠高於完成此次股票銷售所需水準。

此次增持也讓波克夏原本就可觀的 Alphabet 持股進一步增加。目前波克夏持有約 8,600 萬股 Alphabet 股票，市值約 300 億美元，成為集團前五大股票持倉之一。波克夏其它大型持股為蘋果 (AAPL-US)、美國運通 (AXP-US) 及可口可樂 (KO-US)。

市場對這筆投資評價不一。部分投資人認為，波克夏買進一家科技業領導者的股票，並有效運用了公司近 4,000 億美元現金部位，是一項合理決策。但也有人認為，波克夏進場 Alphabet 的時機太晚了。Alphabet 股價過去一年來已上漲約一倍。