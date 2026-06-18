鉅亨網記者陳于晴 台北
被稱為主動式 ETF「怪物新人」的 00403A，今 (18) 日收盤股價創新高，衝上 11.03 元，但其實聰明錢早就搶先卡位，三大法人近三天 (6/15-6/17) 瘋狂掃貨，大幅買超 00403A 逾 124 萬張。總算在端午連假前夕，00403A 股價成功創新高，讓法人、小資股民通通能夠開心數錢過端午。
外資近來大舉回流台股，近三日買超逾 990.5 億元，可看出外資對台股後市充滿信心。其中，00403A 近三天都是三大法人買超第一名，尤其外資更是用力買，推升 00403A 的外資持股比重回升至約 3.7%。
統一投信投研團隊表示，美國與伊朗達成停戰協議，有助舒緩高油價所帶來的通膨壓力，並對股市帶來正面助益。基本面方面，包含晶圓代工龍頭在內，預期台股企業毛利率有望持續上修；進入下半年，Rubin、 Trainium3 將迎來拉貨高峰，看好 AI 相關供應鏈營收將逐步加溫。
投資布局上，看好先進製程相關供應鏈、ABF 載板、PCB/CCL、散熱、能源、光纖、被動元件，以及進入漲價循環的成熟製程。在基本面良好的情況下，後續市場若出現拉回修正，仍應視為逢低買進機會。
|近三日三大法人買超排行前三名
|排序
|三大法人買超排行
|股票
|三大法人買超 (萬張)
|今 (18) 日漲幅 (%)
|1
|主動統一升級 50(00403A)
|124.3
|2.60%
|2
|長榮航 (2618)
|12.2
|0%
|3
|主動群益科技創新 (00992A)
|11.7
|1.77%
|資料來源：玩股網，買超數據統計 6/15-6/17，漲幅數據為 6/18
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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