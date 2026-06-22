DRAM缺貨漲價潮蔓延至DDR2 Q3合約價估再漲35-40%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-22 16:43

研調機構 TrendForce 今 (22) 日表示，由於成熟製程 DRAM 供給結構性緊縮，迫使消費性 DRAM 買方採用舊世代產品，以取得較多配額，帶動產業出現新一波舊世代顆粒採購需求，帶動 DDR2、DDR3 等世代的顆粒合約價延續上漲動能，預估 DDR2 第二季合約價漲幅將達約 55-60%，第三季估將進一步上漲 35-40%。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

TrendForce 指出，從供給面來看，由於 DRAM 三大原廠因應 AI 基礎建設帶動的 HBM 及伺服器 DRAM 需求，持續將晶圓產能向先進製程傾斜，縮減 DDR4 與其他成熟製程之投片配置，迫使 DDR4 等消費性 DRAM 需求方，轉向台系供應商尋求支援。

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就需求端而言，在消費性 DRAM 顆粒供給持續緊縮、合約價連月攀升，出於對整機成本控制的考量，部分品牌廠與 ODM 廠已著手下修 DRAM 規格，自 DDR4 降規格改採 DDR3、或自 DDR3 降規格改採 DDR2，嘗試以較低容量或更舊的製程世代，爭取相對足夠的 DRAM 出貨配額，消費性 DRAM 顆粒的缺貨壓力因此沿著製程世代逐級向下傳導。

從供應格局來看，供應 DDR2 顆粒的主要 DRAM 原廠包括華邦電 (2344-TW) 及晶豪科 (3006-TW)，其中，華邦電正逐步退出 DDR2 顆粒的生產，並將相關產能轉投至 DDR3、DDR4/LPDDR4 等毛利相對較高之品項，此舉將進一步加劇 DDR2 的緊缺市況。