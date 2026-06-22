鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-22 14:19

端午假期後台股打破端午魔咒，今 (22) 日盤中台積電 (2330-TW) 發威大漲 100 元帶動 IC 設計、封測、權值股及中、小型電子股走高，終場大漲 1276.31 點或 2.75% 作收，創史上第 7 大漲點，收盤報 47741.51 點，成交值 1.44 兆元，盤中並以 47871.89 點改寫史上新高。近月台指期更衝高到 48413 點，大漲 1661 點作收。

台股今天大盤以大漲 1276.31 點或 2.75% 作收，爲台股集中市場史上第七大漲點；同時，台積電股價再衝新高到 2510 元作收，市值也突破 65 兆元。

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台北股市今在端午節連續假期後的開盤，市場資金充沛加上美、伊的和談登場，帶動市場樂觀情緒，伕天早盤台股以 46679.57 點開出 ， 盤中台股指數以 47871.89 點改寫史上新高，最低 46679.57 點，市場成交值 1.44 兆元。收盤電子股大漲 3.28%，占市場成交值 81.24%，是帶動今天大盤指數大漲功臣。

同時，匯市方面， 新台幣兌美元匯價中午暫收 31.612 元、貶值 2.4 分，成交金額 8.4 億美元。

資深證券分析師簡伯儀指出，端節後的市場動能充沛，同時，台股集中市場維持在短期均線之上 ，量能也爲 5 日均量之上，期貨正價差高達 600 點，在半導體類股帶動之下，台股今天表現亮麗，預判近期台股將維持在高檔震盪格局。

台股今天強勢族群爲半導體類股，包括台積電大泣 100 元，聯電 (2303-TW_漲停，IC 設計類股也強出頭，聯發科 (2454-TW) 大漲 75 元以 4465 元作收，但國巨 (2327-TW) 下跌收黑。 鴻海 (2317-TW) 收在 268.5 元的平盤價。