鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-22 16:49

中探針 (6217-TW) 近期持續深耕連接器，也積極布局半導體測試領域，隨著測試介面需求大增，公司也開發高頻高速測試探針、高功率老化測試座及相關零組件，目前均已開始出貨，切入 AI 晶片封測大廠供應鏈。展望今年，公司預期，今年營收將年增 1 成以上，下半年將維持成長趨勢。

中探針指出，AI 伺服器、高階 GPU 與 CPU 等運算晶片需求大幅成長，讓半導體測試技術與相關設備的重要性日益提升，公司近年將重心放在半導體測試相關領域，目前產品已通過驗證並開始出貨。

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除半導體測試相關產品外，中探針持續拓展鋁鎂合金壓鑄產品之應用領域，積極布局電動車、新能源設備與工業應用市場。透過多元產品策略及高附加價值產品開發，持續優化產品組合，為營運增添動能。

中探針受惠無人機、AI 智慧眼鏡與機器人等連接器產品，以及高功率老化測試座出貨穩定成長，中探針表示，下半年可望維持成長趨勢，今年半導體相關營收佔比可望達 30%，全年營收可望雙位數增長，獲利成長可期。