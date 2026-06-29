鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-29 13:59

綠岩能源 (7833-TW) 今 (29) 日召開股東會，董事長葉孟恒指出，目前在手工程訂單已達到 20 億元，面對全球能源轉型及企業節能需求持續成長，公司除了深耕創能、節能、能源交易三大核心事業之外，也將積極投入 AI Data Center 開發建置規劃與 AI 智慧工廠節能等新業務。

綠岩能源在手工程逾20億元 跨足AI智慧工廠節能搶攻新商機。(圖：綠岩能源提供)

綠岩能源 2025 年合併營收為 8.93 億元，主要受到整體綠能產業調整期，以及政府開工許可審議時程遞延影響，導致部分工程案認列進度延後，使營收及獲利表現承受壓力。不過公司說明相關影響已逐步改善，隨著累積超過 20 億元的多項重大專案陸續啟動，加上新事業開始貢獻，今年營運展望已轉趨樂觀，相關在手案量將成為今年營收的重要支撐。

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針對重大工程進度，綠岩能源今年將有多項主要專案陸續挹注營運，其中包括德國基金投資的嘉義大型案場、嘉義民雄案以及台中菇舍案等。除了深耕國內太陽能開發及表後儲能市場外，公司今年正式跨足的 AI 智慧工廠節能領域，將提供企業廠務節能整合服務，協助高耗能產業提升能源使用效率。

在海外市場布局方面，綠岩能源已成功與相關基金達成日本儲能專案的合作，除了確立專案售出之外，後續也將持續負責建造事宜。由於該日本專案的毛利率顯著優於平均水準，預期不僅能為公司挹注強勁的獲利動能，也展現出公司在海外市場的開發能力。同時，公司在越南市場亦持續推進相關專案，逐步擴大海外營運版圖以提升國際競爭力。