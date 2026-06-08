〈焦點股〉保瑞5月營收站回20億元關創新高 股價逆勢走揚

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-08 12:47

保瑞 (6472-TW) 今 (8) 日指出，受惠 CDMO 稼動率回升，加上全球銷售事業主力產品逐步回穩，帶動 5 月營收達 21.14 億元，年月雙成長，除站回 20 億元關卡，也同步創歷史新高紀錄，也激勵保瑞今天無懼大盤重挫，逆勢走揚。

保瑞5月營收站回20億元關創新高，股價逆勢走揚。(鉅亨網資料照)

保瑞 5 月營收 21.14 億元，月增 42.46%，年增 40.19%；累計今年前 5 月營收 75.95 億元，年減 9.11%。

‌



保瑞表示，受惠 CDMI 稼動率明顯回升、全球銷售事業主力產品表現逐步回穩，加上 Weider Global Nutrition(威德) 自 5 月 5 日交割日開始，納入合併報表並受惠美國零售促銷季貢獻，營運擺脫第一季短期逆風。法人預期，營運將逐季回升。

保瑞進一步指出，排除威德併表貢獻，5 月 CDMO 業務較第一季月均值提升 41.27%，月增 16.06%，顯示先前受到馬里蘭州無菌針劑廠例行檢修及部分客戶出貨排程的影響已逐步淡化，主要廠區稼動率及固定成本吸收效率同步改善。

全球銷售業務上，旗下 Upsher-Smith 胃食道逆流主力學名藥 DLS 守住市占率，銷售表現恢復穩定；小兒癲癇及嬰兒痙攣治療領域的旗艦專科用藥 VIGAFYDE 營收也持續上攻，逐步推升高毛利、高專科通路價值產品的營收占比。