鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-22 10:39

專注於光學薄膜與奈米塗佈材料開發興櫃新世代光學杉料廠勝釩科技 (6979-TW)，持續聚焦 AI 與半導體製程、折疊顯示器及新能源關鍵材料等三大關鍵科技領域，持續深化材料技術研發與產品布局，藉以掌握全球供應鏈的新興商機。

勝釩科技布局AI與半導體製程及折疊顯示器三大領域。(鉅亨網記者張欽發攝)

隨著高效能運算、折疊顯示器及新型能源儲能應用快速發展，市場對於高性能材料需求持續提升，勝釩科技指出，該公司憑藉多年累積的光學薄膜與奈米塗佈材料技術實力，並且積極開發高附加價值材料產品。

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勝釩科技在布局 AI 與半導體製程上，公司指出，為因應次世代半導體製造技術快速演進，勝釩科技持續擴展半導體關鍵生產材料的產品組合。目前已提供先進的晶粒黏著膜 (DAF) 及高可靠度解黏材料等產品，可應用於先進封裝製程對精密度及穩定性的要求。

此外，勝釩科技也開發探針清潔材料，可有效維持晶圓測試精準度，並在晶圓探測過程中延長測試設備使用壽命，有助提升半導體製造效率與良率。勝釩科技透過提供客製化材料解決方案，積極參與全球人工智慧熱潮之硬體基礎設施。

同時，勝釩科技在啟動折疊裝置的新紀元方面，隨著折疊智慧型手機與柔性電子產品市場快速擴張，市場對於兼具高機械強度以及高光學清晰度之材料需求日益提升。勝釩科技開發出的專用薄膜，完美滿足折疊螢幕對柔韌性以及摺痕的嚴苛要求。這些創新薄膜即使在承受數十萬次的折疊循環後，仍能維持毫不妥協的結構完整性與光學要求。

而相關技術除可應用於折疊式消費性電子產品外，亦可延伸至穿戴裝置、智慧車載顯示及新世代人機介面應用領域。

勝釩科技運用專利奈米塗佈技術的整合，有望應用於儲能設備、備援電力系統及相關能源管理領域，透過不斷精進其新材料解決方案，勝釩科技將持續拓展新能源應用市場，掌握產業成長商機。