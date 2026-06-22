鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-22 11:58

聯華 (1229-TW) 轉投資聯華林德氣體今 (22) 日宣布，於本周 6 月 24 日至 27 日將參加「台北國際食品加工機械展」，展出革新性液態氮食品急凍解決方案，協助食品業者提升產品價值、優化製程效率，並強化市場應變能力，加速業者布局高端與國際市場。聯華林德表示，該項液態氮超低溫快速冷凍技術，有助穩定運輸蔬果品質，降低因製程不穩最高 10％的重量減損。

聯華林德液氮急凍助攻業者拓市場，蔬果供應降低最高10％重量損失。(圖:聯華林德提供)

聯華林德表示，從精緻料理到零售市集，消費者對食品的期待已不再受限季節與產地，隨時享用新鮮、美味且富含營養的高品質食材已為主流標準。但行之多年的傳統機械冷凍技術因降溫速度較慢，常導致解凍後出水率高、口感下降、色澤黯淡與營養流失，造成 5％至 10％的重量減損，不僅影響品質，也侵蝕企業利潤。

‌



此次聯華林德將在食品加工機械展中，展出液態氮食品急凍解決方案，協助食品業者提升產品價值、優化製程效率，加速布局高端與國際市場。

隨著食品標準提升與全球供應鏈重組，傳統機械冷凍已逐漸難以滿足市場對「高品質與高附加價值」的雙重需，求據 Fortune Business Insights 2026 年 4 月分析，全球液態氮市場正快速成長，其中亞太地區為主要驅動力，食品應用占比達 30.38%，已超越電子半導體、醫療與化工能源等領域，顯示其在食品價值鏈中的關鍵地位。

聯華林德大宗氣體暨清淨能源副總經理沈欣儒指出，目前亞太地區仍有約 85% 的食品採用傳統機械冷凍，液態氮急凍市場滲透率僅 15%，卻已創造約 15 億歐元產值，代表單位價值更高，對企業而言，這不僅是技術升級，更是從「量產市場」邁向「高附加價值市場」的關鍵轉折點。

沈欣儒指出，面對全球食品趨勢，包括植物蛋白興起、天然無添加需求、氣候變遷與季節不穩定及拓展海外市場的需求，導入 -196°C 超低溫液態氮冷凍技術，能有效鎖住營養，提升口感、質地與色澤，如同產地直送，讓消費者品嚐食材最純粹的風味，但傳統冷凍受限於冷卻效率與設備條件，不僅難以兼顧品質一致性與產線彈性，也不易應對當前食品產業「多品項、小批量」的生產趨勢。

相較之下，液態氮超低溫快速冷凍，有助穩定產品品質，降低因製程不穩所帶來的波動與損耗風險。沈欣儒表示，該技術已應用於農糧署與公司合作夥伴尚順食品所推廣的「即時蔬菜」，亦可廣泛運用於魚類、肉品、各類生鮮食材、熟食烘培等，在高價值與品質敏感產品中，搭配創新冷凍設備，回應當前人力精簡、廠房空間有限及產能彈性調整的產業挑戰。

聯華林德表示，冷凍過程中的水分流失將直接影響銷量與獲利。機械冷凍會導致食品脫水率高，產量損失較大，如低溫冷凍系統透過快速冷凍，產品脫水率極低，產量損失也較少。熟食產品為例，傳統機械冷凍造成約 5%–10% 的水分流失，若以每噸產品計算，等同 50–100 公斤的直接銷售損失；而液態氮急速冷凍可將損失控制在 1% -3%，相當於每噸可額外保留 40-70 公斤的可售重量，顯著提升營收與毛利。