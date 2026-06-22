鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-22 09:55

微星 (2377-TW) 今 (22) 日宣布，旗下 MSI EZgo 可攜式充電樁（旅行充電樁）正式通過經濟部標準檢驗局審查，取得 BSMI RPC（商品檢驗登記）認證。這代表 MSI EZgo 已百分之百通過型式試驗，能有效阻絕觸電、過熱、輻射超標與火災等四大用電風險，成為新制上路前，全台首款合規的旅行充電設備。

經濟部標檢局日前公告，30kW 以下電動車充電設備自 7 月 1 日起納入應施檢驗商品，未來未完成型式試驗與檢驗程序的產品，將禁止在國內市場銷售或陳列。微星在此時間點率先獲證，反映其在智慧能源布局上的政策敏感度與硬體合規速度。

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微星充電儲能事業部協理葉盈廷表示，智慧充電不只是追求速度，安全才是通往永續出行的唯一基石。MSI EZgo 從設計之初，就將多重安全防護機制寫入產品基因。這次領先業界通過主管機關最嚴格的 BSMI RPC 認證考驗，是微星對車主安全至上最實質的承諾，讓每一次插拔充電都具備最高規格的品質保障。

過去旅行充電設備多採自願性認證，隨著今年 7 月新制推動全面納管，低功率充電市場將邁向更標準化的轉折。微星 EZgo 此次依據國家標準 CNS15511-1 及 CNS15511-21-2 通過 RPC 認證，不僅代表其完成指定實驗室的型式試驗與嚴苛的工廠檢查，確保設備在極端環境或長期高負載下，皆具備防觸電、防過熱、防輻射超標及火災阻燃的電氣防護能力，更為市場提供了實質的技術合規依據。

這項國家級合格標章與確切的技術標準，將為汽車車隊、B2B 能源專案及建案驗收方提供明確的合規依據。藉由國家標準的背書，能有效排除過去因缺乏強制標準而產生的產品疑慮，大幅降低設備進駐社區大樓時的溝通與驗收成本，建立起高標準的安全信任感。

在產品設計上，MSI EZgo 結合微星一貫的工業設計美學與便利性，採輕量化與隨插即用設計，並支援智慧多段電流切換與直觀的充電狀態顯示，以高機動性對接居家充電或長途跨區旅行等多元移動場景。

在全球綠能硬體邁向規範化的過程中，微星並未選擇陷入配件的價格戰，而是提早投入合規資本，藉由法規時間差構築產業壁壘。