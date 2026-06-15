鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-15 13:01

台灣央行第七波信用管制下的房市價量出現變化，房仲業者統計實價登錄預售屋交易單價，新北市前十大預售交易熱區中，有五區較去年第一季平均單價出現修正，單價降幅最多的是林口區，從 70 萬元降到 65.5 萬元，跌幅 6.7%；其次為泰山也下修 6.6%。

但另外一方面，也有四個區域成交單價持續走揚，增加最多的是新店區，去年第一季 68.7 萬，到今年首季均價竟高達 91.8 萬元，增幅 33.7%。

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台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，台灣央行第七波信用管制從 2024 年 9 月實施至今近兩年，房市轉向買方市場，案量大的重劃區多預售社區面臨房市政策和市場觀望氛圍下，為刺激購屋意願，多會釋出友善訊號，包括送裝潢、送家電，最後才會走上讓價一途。

新北市林口近年受惠機捷、產業園區及人口移入題材，房價快速攀升，不過供給量體也持續增加，在投資買盤退場後，建商為加速去化，價格出現些微鬆動。泰山則因鄰近新莊副都心及塭仔圳重劃區，過去補漲幅度可觀，如今面臨區域新案競爭，價格回歸理性。

至於三重雖然交通便利、生活機能成熟，但近年預售單價快速站上 8 字頭，已逼近部分台北市蛋白區水準，在購屋族預算有限及貸款條件趨嚴下，市場接受度受到考驗，因此出現小幅修正。不過整體來看，目前屬於高檔盤整與個案讓利現象，並非全面性崩跌，具備交通建設、產業發展及人口支撐的區域，長期仍有基本面支撐，購屋族反而有機會在市場冷靜期，以較合理價格進場。

至於新店區域受均價上漲價漲，從每坪 68.7 萬元，到今年第一季均價高達 91.8 萬元，增幅 33.7%；而淡水預售均價則來到 45.5 萬元，漲幅也有 17.3%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新店區年漲幅超過 3 成劇烈波動大的主因，其實是來自於成交個案的地段差異。去年第一季新店的預售屋交易，過半集中在安坑地區的「昇峰安曼」、「敦泰苑」兩案，由於安坑地區為新店的相對低價區，使新店去年第一季的預售屋整體均價相對平實；而今年首季新店央北重劃區的指標案華固建設 (2548-TW)「華固譽誠」銷售暢旺，獨佔新店首季預售交易量的 6 成以上，加上「華固譽誠」案均價超過 90 萬元，最高單價甚至突破 100 萬元，「友座明明德」高樓層單價 103.8 萬暫居今年新店單價王，高價預售案交易大幅拉抬新店今年的預售均價。

年漲幅達 17% 的淡水區，去年預售屋交易 9 成以上都位於價格相對親民的淡海新市鎮中後段，其中規劃戶數超過 2000 戶的興富發 (2542-TW)「新海城」，是去年淡水預售屋買賣的主力案件，均價約 38 萬元；今年鄰近台北市的竹圍、紅樹林，都有預售新案推出強銷，包括將捷 (7798-TW)「將捷舟際」、「村泉蒔美」等案，均價都高達 5 字頭，加上今年淡江大橋通車，通車前夕周邊房價也略有起色，帶動淡水區今年的預售均價站上 4 字頭水位。