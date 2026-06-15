鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-15 17:23

台北市房價持續墊高，購屋族的產品偏好也隨之轉變。房仲業者根據實價登錄資料，統計近五年北市公寓的交易量占比變化，由 25.9% 上升至 29.7%，增加 3.8 個百分點；同時，電梯大樓與公寓每坪價差也從 18.8 萬元拉大至 24.4 萬元。

分析公寓占比提升的原因，除了大樓與公寓價差拉大，老公寓具備高坪效、成熟地段機能與潛在的都更增值效益，都是牽動購屋族選擇公寓的關鍵。而依統計顯示，北市各行政區的公寓交易量占比變化，南港與文山區成長最為強勁，占比大增逾 13 個百分點

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，電梯大樓具備物業管理、免爬樓梯與豐富公共設施等優勢，被視為高齡化社會的居住首選。然而，現代新大樓建案公設比普遍超過 30%，使實際居住空間嚴重縮水；相較之下，公寓具備「高坪效、地段佳、土地持分大」三大優勢，不僅坪數實在、多坐落於成熟核心路段，生活機能與學區條件優異，更因老舊公寓土地持分大，在都更危老政策積極推動下極具資產增值潛力，持續吸引自住與置產買方。

進一步觀察各行政區的公寓交易量占比變化，南港與文山區成長最為強勁。南港區公寓占比從五年前的 16.6% 飆升至 31.7%，增加 15.1 個百分點。陳金萍說明，南港區隨「東區門戶計畫」持續推進，新成屋與電梯大樓單價快速墊高，大樓與公寓的每坪價差從 10.6 萬元擴大至 25.1 萬元，致使剛性需求買方轉向價格相對親民的公寓，帶動占比翻倍成長。

至於占比增幅居次的文山區，陳金萍指出，以綠意居住環境與優質文教區著稱的文山區，近年受惠於捷運題材，區域補漲動能強勁。此區以重視學區與居住機能的自住客、首購族為主力，在區域內新大樓供給有限且公設比高的情況下，地段好、生活圈成熟且室內空間充足的老公寓，相當受年輕家庭青睞。

台北市信義區公寓交易占比五年內增加 8 個百分點位居第三，近一年大樓與公寓每坪價差高達 29.5 萬元，居北市之冠。陳金萍指出，信義區生活機能與商業條件頂尖，但房價也高不可攀，尤其買電梯大樓門檻極高，價差壓力讓更多買方將目光轉向公寓產品，加上信義區門牌、地段效應帶動下，公寓反而是相對可接受的購屋選項。