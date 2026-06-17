鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-17 14:56

許多托幼、圖書館、長照中心等重要的公共設施整合進社宅社區中，甚至許多社宅更位於交通樞紐上，房仲業者對雙北地區出租戶數逾 500 戶的大型社會住宅周邊進行盤點，並對比近三年房價漲幅，其中以新店央北青年住宅房價漲幅 23.3% 居冠。

在此次統計中，「新店央北青年社會住宅」周邊房價表現最為突出，近三年漲幅達 23.3%，近一年周邊平均單價則到 67.8 萬元。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，央北社宅坐落於近年新北市極具指標性的央北重劃區內，該重劃區採低密度、高綠覆率規劃，市容整齊且具備純住宅環境優勢。

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同時，隨著區域內捷運十四張站等大眾運輸建設陸續到位，整體生活機能日趨完善，區域發展基本面持續強化。陳金萍進一步指出，隨著央北重劃區發展日漸成熟，未來更多商業與公共設施到位，補漲動能可望延續，周邊房價具備穩步走升的長期支撐條件。

排名第二的「行善社會住宅」位於台北市內湖區，近一年周邊房價平均單價為 84.9 萬元，近三年周邊房價漲幅則達 14%。陳金萍表示，內湖區坐擁內湖科技園區，長期吸引科技產業進駐，就業人口結構穩定，當地剛需穩固，而行善社宅周邊教育資源完整，國小、國中至高中層級均有配置，並鄰近大型量販商場與公園綠地，生活機能全面成熟，對有子女的家庭而言，吸引力尤為突出。

同時，陳金萍補充，行善社宅還有規劃藝術廣場、社區廚房，並設有公立幼兒園與長照機構，多元公共設施的導入也進一步完善周邊社區機能。

而排名第三的「土城員和青年社會住宅」周邊位於新北市土城區，近三年周邊房價漲幅達 12.2%，近一年平均單價為 53.4 萬元。