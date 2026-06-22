鉅亨網記者張韶雯 台北
日本政府今 (22) 日針對鎳系不鏽鋼冷軋鋼捲及鋼板展開反傾銷調查，引發市場高度關注，媒體甚至以「春燕又要飛走了」形容台廠危機。國內主要被點名的相關業者包括燁聯 (9957-TW) 華新麗華 (1605-TW) 及中鋼（2002-TW）3 大鋼鐵巨頭，經濟部緊急澄清回應，已與國內相關鋼鐵業者洽詢後，評估本案對我國業者輸日的整體表現影響相當有限，各業者仍將持續觀察後續影響。
經濟部指出，中國供應商的傾銷差額率落在 33.29% 至 45.32%，台灣供應商則落在 3.86% 至 20.71%。
經濟部說明，經過與業者瞭解，燁聯在本次調查中適用較低的稅率，衝擊相對較小；華新麗華主要輸往日本的產品，並非本次日本反傾銷調查所限制的不鏽鋼板材產品；至於中鋼則根本沒有生產本案調查類別的相關產品。
面對全球鋼鐵產業產能過剩以及各國反傾銷調查日益嚴峻的議題，經濟部強調，政府未來將積極與日方進行協商。同時，政府也將持續協助國內鋼鐵業者推動高值化與低碳鋼品的研發，並積極導入 AI 應用與低碳轉型，以實質提升台灣鋼鐵產業的韌性與國際競爭力，全力降低國際經貿局勢變化對台廠所帶來的衝擊。免驚！日反傾銷調查。
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