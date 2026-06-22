鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-22 17:55

經濟部指出，中國供應商的傾銷差額率落在 33.29% 至 45.32%，台灣供應商則落在 3.86% 至 20.71%。

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經濟部說明，經過與業者瞭解，燁聯在本次調查中適用較低的稅率，衝擊相對較小；華新麗華主要輸往日本的產品，並非本次日本反傾銷調查所限制的不鏽鋼板材產品；至於中鋼則根本沒有生產本案調查類別的相關產品。