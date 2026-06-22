鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-22 11:03

台灣中央銀行於第二季理監事會議中決議維持政策利率不動，並將 2026 年全年經濟成長率預測大幅上調。外資法人瑞銀投行對台灣經濟前景更具信心，今（22）日宣布將台灣今年經濟成長率預測進一步上調至 9.9%。瑞銀肯定央行利率連九凍，使貨幣政策環境保持穩定，並預測央行今年將持續維持政策利率不變。

瑞銀投資銀行高級亞洲經濟分析師鄧維慎表示，受惠於高頻總體數據與微觀回饋顯示的強勁成長動能，加上國際地緣政治不確定性降低，預期第二季經濟成長可輕鬆維持雙位數水準，因而將全年經濟成長率預測由前次的 8% 上調，顯著高於市場目前的平均預期，並預期央行將持續維持政策利率不變。

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鄧維慎指出，台灣中央銀行於 6 月 18 日召開的第二季理監事會議中，決議維持政策利率不變，包括重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持在 2%、2.375% 以及 4.25%，這已是連續第九次會議按兵不動。此次利率決議獲得一致通過，同時央行也決定維持存款準備率及與不動產相關的放款管制措施等其他政策工具不變，整體貨幣政策環境保持穩定。

鄧維慎指出，在通貨膨脹控制方面，雖然 5 月整體消費者物價指數年增率回升至 2.2%，高於 2 月及 3 月的 1.2%，這主要是受到荷姆茲海峽衝擊引發能源價格上漲所致。鄧維慎表示，在面對此一前所未有的油價衝擊下，台灣消費者物價指數的漲幅依然堪稱溫和，且顯著低於其他亞洲經濟體，充分反映出政府平抑通膨的措施具有顯著成效。鄧維慎指出，央行雖然將全年通膨預測由 1.8% 上修至 1.91%，但這與瑞銀預估的 1.9% 大致一致，央行也認為通膨展望仍屬溫和，展望未來，瑞銀認為整體的通膨風險依然在可控範圍之內。

鄧維慎指出，台灣的經濟成長動能正在持續延續中，製造業採購經理人指數在 3 月因油價衝擊出現短暫放緩之後，於 4 月及 5 月連續回升至 56.1 的近期歷史高點，且表現顯著優於亞洲新興市場及全球的平均表現。

鄧維慎表示，這一波製造業的改善呈現全面性，各項分項指標均有所提升，同時出口動能也持續強勁，雖然 4 月在 3 月大幅成長後短暫回落，但隨後出口量已再度回升，科技產業實質增加值在第二季持續創新高。鄧維慎指出，第一季經濟成長率年增率達到 14.5%，預期第二季經濟成長可以輕鬆維持雙位數水準，展現出不畏能源衝擊的強韌基本面。

鄧維慎指出，鑑於經濟表現亮眼，央行已將 2026 年全年經濟成長率預測由 7.28% 上修至 9.45%，而瑞銀在過去數季對台灣經濟成長的預測皆維持在市場共識的高端，並且已經三度上調今年預測。瑞銀在 4 月的前次調整中，就已經將今年經濟成長率預測上修至 8%，高於當時市場共識的 6.6%。

鄧維慎強調，目前不論是高頻總體數據還是微觀回饋，都顯示出更為強勁的成長動能，加上美國與伊朗近期簽署備忘錄有助於降低地緣政治不確定性，因此瑞銀決定進一步將今年經濟成長率預測上修至 9.9%，高於目前市場共識的 9.2%。