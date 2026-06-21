鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-22 06:30

美國半導體設計大廠 Marvell 正積極布局未來技術版圖，該公司總裁暨營運長 Chris Koopmans 近日透露，已與全球晶圓代工龍頭台積電展開洽談，計劃在未來旗艦產品中導入台積電最新的 A14 先進製程。

根據台積電規劃，A14 將是繼 N2(2 奈米) 後的全新世代邏輯製程，預計於 2028 年量產。

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相較於 N2，A14 在相同功耗下可提升 10% 至 15% 的效能，或在相同速度下降低 25% 至 30% 的能耗，同時邏輯密度增加逾 20%，被視為推動 AI 與高效能運算的關鍵技術。

Koopmans 強調，對於 Marvell 核心的數位訊號處理器 (DSP) 等產品而言，「能效就是一切」。

Koopmans 直言，「哪怕是 0.1 瓦的差異都至關重要」，並稱這也是驅動該公司不斷追尋最先進製程的核心動力。

值得注意的是，Marvell 在過去雖採取多元供應商策略，與三星、格羅方德皆有合作，但在先進製程上幾乎完全依賴台積電。Marvell 曾大膽跳過 7 奈米節點，直接從 16 奈米躍升至 5 奈米。