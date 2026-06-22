鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-22 10:01

御嵿與三大業者展開循環經濟戰略合作。(圖：御嵿提供)

御嵿規劃，未來不論是縣市環保局清潔隊、民間廚餘回收業者、學校、大型社區和各大美食商圈等，皆是優先合作對象，期多管齊下協助各界降低廢棄物對環境的負面衝擊。

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御嵿旗下擁有晶宴會館、頂鮮台南擔仔麵、海峽會等諸多知名餐飲品牌，御嵿董事長孫正強表示，面對餐飲業每日產生大量廚餘對整體產業的極大挑戰，主動尋求另外三方的合作。

未來御嵿將以餐飲與食品業廢棄物場景經驗，協助掌握第一線痛點；台塑生醫專精在循環經濟領域，對於廢水或廢觸媒珍稀金屬處理，皆具備專精且長足的實戰經驗；聚力智能在廚餘的分解技術上堪稱國內翹楚 ，可作為技術端核心；聚勃國際則負責整體營運整合與專案落地。

御嵿說明，台灣正面臨廚餘處理的嚴峻考驗，主要是為防堵非洲豬瘟而實施禁止廚餘養豬，令廚餘即成為各地方政府、餐飲業者和學校機關在環境衛生管理上的重大課題，目前未能進入回收體系的廚餘，多以傳統焚燒或掩埋方式處理，惟廚餘具備高含水率和高氯的特性，在焚燒過程中會對焚化爐造成操作困難、設備損耗並增加空氣污染物排放等情形。