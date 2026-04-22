鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-22 20:14

台糖公司董事長吳明昌今（22）日於新品發表會後接受媒體聯訪，詳談台糖在穩定物價、社會公益及海外市場的布局。面對國營事業「油電糖水」的經營評比，他信心十足地表示，雖然台糖規模不比其他大型事業，但在經營效率與多角化發展上表現亮眼，去年交出漂亮成績單，隨著 13 座現代化豬場陸續投產，今年營運表現將會更好。

穩定物價不遺餘力 小包砂糖與沙拉油凍漲 7 年

‌



在追求企業利潤的同時，吳明昌多次強調台糖身為國營事業的社會責任。他指出，台糖在物價波動時扮演關鍵的緩衝角色，即便面臨基本工資調升、水電與黃豆原物料漲價的壓力，台糖的小包裝砂糖與沙拉油已維持約七、八年未調漲價格。

「我們一公斤的糖其實是賠錢在賣，」吳明昌直言，為了穩定民生物價，台糖配合經濟部政策長期自行吸收成本，這就是國營事業的企業社會責任（CSR）。此外，台糖也積極配合政府政策，利用廣大土地資源興建社會住宅、提供長照服務與銀髮住宅，並以低於市價的條件配合國家重大建設開發，這都是台糖對台灣社會的無形貢獻。

13 座現代化豬場投產 瞄準日本、新加坡外銷市場

針對外界關心的豬肉產能與外銷布局，吳明昌說明，台糖投資逾 120 億元興建的 13 座現代化豬場，預計將於今、明兩年陸續全面營運。隨著產量提升，台糖已開始布局日本與新加坡等海外通路。不過，他也強調外銷比例會視國內需求調整，台糖首要任務是配合農業部穩定國內豬價，「若國內豬肉不足導致價格飆漲，我們會優先供應國內，這就是國營事業穩定物價的功能」。

此外，台糖的蘭花事業在國際市場表現卓越。吳明昌指出，透過研發改良，台糖蘭花的保鮮期已大幅提升，這也是台糖外銷賺取外匯的重要戰力。未來台糖會持續協助在地農民，將高品質的農產品推向國際。

精品咖啡外交與國際競賽再創佳績

談及軟實力，吳明昌對台糖的蘭姆酒與咖啡深感自豪。他提到，台糖的蘭姆酒堅持使用新鮮甘蔗汁製作，並在國際烈酒大賽中榮獲雙金牌肯定。而在咖啡方面，台糖持續透過「卓越盃（COE）」競標與採購外交，引進瓜地馬拉頂級豆種。