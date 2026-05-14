鉅亨網編譯許家華 2026-05-15 05:43

墨西哥因美國部分商業豬隻檢測出偽狂犬病 (Pseudorabies) 病毒抗體，已暫停自美國進口種豬、豬精液及部分豬內臟產品，引發北美農畜產業高度關注。雖然禁令未涵蓋豬肉本身，但由於墨西哥是美國最大豬肉出口市場，市場擔憂若限制措施擴大，恐衝擊美國豬肉出口與價格。

根據《路透》報導，墨西哥豬肉生產商組織 Opormex 主席 Espinosa 表示，墨西哥國家農業食品衛生安全品質局 (Senasica) 已於 5 月 2 日啟動預防性措施，從進口系統中移除所有美國州別相關產品的衛生進口要求，暫停包括種豬、精液、內臟與豬雜碎等產品進口。

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不過，禁令並未涵蓋豬肉肌肉部位產品，例如帶骨火腿與一般肉品。Espinosa 指出，豬肉本身不存在病毒傳播風險，因此仍可正常輸入墨西哥。目前受影響產品約占墨西哥自美國進口豬產品總量的 10%。

美國農業部 (USDA)4 月 30 日表示，在愛荷華州一家商業養豬場例行檢測中，發現 5 頭公豬帶有偽狂犬病病毒抗體，而這批豬隻原先來自德州一處戶外養殖場。這是美國自 2004 年以來，首次在商業養豬體系內發現偽狂犬病案例。

USDA 已宣布，愛荷華州與德州相關豬隻將全面撲殺，以防止疫情擴散。愛荷華州是美國最大的養豬州，市場因此高度關注後續監測結果。美國官方強調，偽狂犬病並不會對人體健康構成威脅，也不影響市面商業豬肉供應安全，預料出口僅會受到「有限且短期」衝擊。

偽狂犬病又稱「豬疱疹病毒第一型」，屬高度傳染性疾病，主要感染豬隻神經系統與繁殖系統，可導致仔豬死亡、母豬流產與生長遲緩。雖然美國商業養豬業早在 2004 年即宣告清除該病，但野豬與部分戶外養殖系統仍可能成為病毒來源。

市場人士指出，墨西哥對美國豬肉依賴程度極高。Opormex 表示，目前墨西哥國內約半數豬肉仰賴進口，其中約 80% 來自美國。若禁令時間拉長，墨西哥將轉向其他出口國採購，並提高本土供應比重，以填補市場缺口。

美國肉類出口聯盟 (USMEF) 則警告，雖然美國出口至墨西哥的大宗產品主要為肌肉部位，但內臟產品市場同樣重要。USMEF 發言人 Joe Schuele 表示，美國國內對豬雜需求有限，但墨西哥市場仍有穩定需求，因此恢復相關產品准入至關重要。

根據 USDA 數據，墨西哥近年已超越中國、日本，成為美國最大豬肉出口市場。2025 年美國對墨西哥豬肉出口量超過 110 萬公噸，占美國豬肉出口總量逾三分之一。