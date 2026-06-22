〈焦點股〉邁科CSP散熱模組開始出貨 站回800元關卡
鉅亨網記者劉玟妤 台北
散熱模組廠邁科 (6831-TW) 受惠 AI 伺服器帶動，且美系 CSP 客戶的散熱模組新產品開始出貨，水冷散熱比重逐步提升，第二季起動能轉強，激勵邁科今 (22) 日走揚，並站回 800 元關卡。
邁科早盤以 840 元開高走高，盤中最高漲至 840 元，大漲逾半根停板，雖然隨後漲幅收斂，截至午盤，股價暫報 808 元，仍漲逾 4%，站回 800 元關卡及所有均線，成交量則超過 1000 張。
邁科自 5 月起，開始針對 CSP 客戶的新晶片散熱模組出貨，預期後續拉貨力道將轉強，水冷產品也預計年底前陸續供貨給 CSP 客戶。
法人指出，邁科除受惠美系客戶的 ASIC 產品，CSP 也加速布局 800G/1.6T 交換器，高階交換器滲透率逐步提升，邁科有望直接受惠，將進一步挹注邁科今明兩年的成長動能。
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