〈焦點股〉邁科CSP散熱模組開始出貨 站回800元關卡

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-22 12:09

散熱模組廠邁科 (6831-TW) 受惠 AI 伺服器帶動，且美系 CSP 客戶的散熱模組新產品開始出貨，水冷散熱比重逐步提升，第二季起動能轉強，激勵邁科今 (22) 日走揚，並站回 800 元關卡。

邁科CSP散熱模組開始出貨，站回800元關卡。(圖：shutterstock)

邁科早盤以 840 元開高走高，盤中最高漲至 840 元，大漲逾半根停板，雖然隨後漲幅收斂，截至午盤，股價暫報 808 元，仍漲逾 4%，站回 800 元關卡及所有均線，成交量則超過 1000 張。

‌



邁科自 5 月起，開始針對 CSP 客戶的新晶片散熱模組出貨，預期後續拉貨力道將轉強，水冷產品也預計年底前陸續供貨給 CSP 客戶。