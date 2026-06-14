鉅亨網記者吳承諦 台北
隨著顯示逐漸技術發展，PC 品牌正積極透過 AI 技術全面提升電競螢幕的附加價值，技嘉 (2376-TW) 推出全新 AORUS ELITE 系列電競螢幕，首度導入人工智慧驅動的畫質調校與自動面板保護技術；微星 (2377-TW) 則推出全球首款具備 AI 代理與 AI 遊戲助理的旗艦量子點顯示器，宣告 AI 電競顯示器新時代來臨。
在智慧畫質調校與畫質提升層面，技嘉科技與微星科技均端出旗艦級技術。技嘉全新顯示器核心搭載獨家演算法，其 AI Picture Mode 可針對不同內容情境進行即時畫質調校與自動調整顯示設定；微星則透過內建的 AI Scene 與 AI Vision + 技術，能像素級偵測畫面並自動依據遊戲類型切換顯示與音效設定，搭配 AI Super Resolution 將畫面品質進一步升級。
因應 OLED 有烙印困擾，技嘉科技推出升級版 AI OLED CARE PRO，結合 AI 感測技術自動監測使用者在席狀態與像素維護需求，降低面板烙印風險；微星科技則推出全新的 OLED Care 3.0 功能，在螢幕底部邊框下方安裝由神經網絡處理單元算法驅動的 AI Care Sensor，每 0.2 秒精準捕捉人體存在。
除了影像品質與面板防護的全面智慧化，兩大品牌也進一步將 AI 功能深度融入戰術遊戲輔助中。技嘉科技擴展戰術功能陣容，全新推出 Tactical HUD 與可自動偵測背景並切換紅、綠雙色的智慧準心，大幅強化玩家在遊戲過程中的資訊掌握能力與畫面辨識度。
微星科技則在旗下旗艦級新機中首度引進自研的 LuckyClaw 代理型 AI 系統，除了具備能動態偵測血量與生命值並即時反映在燈效上的 AI Gauge 功能，更讓顯示器擔任大腦角色。
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