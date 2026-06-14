鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-14 09:21

隨著顯示逐漸技術發展，PC 品牌正積極透過 AI 技術全面提升電競螢幕的附加價值，技嘉 (2376-TW) 推出全新 AORUS ELITE 系列電競螢幕，首度導入人工智慧驅動的畫質調校與自動面板保護技術；微星 (2377-TW) 則推出全球首款具備 AI 代理與 AI 遊戲助理的旗艦量子點顯示器，宣告 AI 電競顯示器新時代來臨。

在智慧畫質調校與畫質提升層面，技嘉科技與微星科技均端出旗艦級技術。技嘉全新顯示器核心搭載獨家演算法，其 AI Picture Mode 可針對不同內容情境進行即時畫質調校與自動調整顯示設定；微星則透過內建的 AI Scene 與 AI Vision + 技術，能像素級偵測畫面並自動依據遊戲類型切換顯示與音效設定，搭配 AI Super Resolution 將畫面品質進一步升級。

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因應 OLED 有烙印困擾，技嘉科技推出升級版 AI OLED CARE PRO，結合 AI 感測技術自動監測使用者在席狀態與像素維護需求，降低面板烙印風險；微星科技則推出全新的 OLED Care 3.0 功能，在螢幕底部邊框下方安裝由神經網絡處理單元算法驅動的 AI Care Sensor，每 0.2 秒精準捕捉人體存在。

除了影像品質與面板防護的全面智慧化，兩大品牌也進一步將 AI 功能深度融入戰術遊戲輔助中。技嘉科技擴展戰術功能陣容，全新推出 Tactical HUD 與可自動偵測背景並切換紅、綠雙色的智慧準心，大幅強化玩家在遊戲過程中的資訊掌握能力與畫面辨識度。