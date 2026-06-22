鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-22 08:20

美國 AI 巨頭 OpenAI 近日公布一項宏大的長期發展藍圖，宣示將致力於把先進 AI 的便利帶給全球數十億用戶，下一階段的研發核心將聚焦於打造「個人通用人工智慧 (AGI) 助手」。

OpenAI 描繪的願景遠不止於為現有工具疊加新功能。這類個人 AGI 助手旨在深度介入使用者的日常生活，從工作、學習到知識探索，全方位協助用戶提升效率、激發創意，並攻克複雜難題。

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OpenAI 認為，此舉能將過去僅集中於研究機構、大型企業或政府手中的強大算力，真正下放至一般民眾面前，讓所有人都能直接分享技術進步的紅利，並做出更明智的決策。

上述藍圖與 OpenAI 的內部研究路線圖緊密呼應。該公司預期，到 2028 年 3 月，AI 系統將具備與人類研究人員並肩作業的能力，在內部科研工作中做出實質性貢獻。

然而，這幅宏圖仍充滿未知。目前，關於個人 AGI 助手的定價策略、正式發布時間、區域涵蓋範圍，以及如何獨立於現有生態運行，OpenAI 均未揭露具體細節。

此外，如何平衡技術普及性與安全管控，也是一大考驗。