鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-27 19:54

為加速台灣大健康產業國際布局，也深化全球合作，經濟部國貿署委託外貿協會辦理「Go Healthy with Taiwan 2026」全球徵案，於今 (27) 日舉行啟動記者會。貿協表示，今 (2026) 年廣邀全球政府、企業及機構提出創新應用方案，結合台灣在 AI 智慧醫療、運動科技與高階自行車的整合優勢，打造國際落地的健康解決方案，號召全球共創健康未來新典範。

Go Healthy全球徵案啟動，貿協：加速台灣大健康產業國際布局。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

Go Healthy with Taiwan，今年以「Designing Healthier Futures Together」為主軸，廣邀各界提出創新應用方案，結合台灣在智慧醫療、運動科技與高階自行車的整合優勢，打造健康解決方案。

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國貿署署長劉威亷表示，該項活動去年吸引了全球 55 個國家 683 件提案，也陸續和台灣產業鏈產生合作，包括穿戴醫療、棒球投球分析等專業，今年活動希望吸引超過 80 個國家，能為產業做出貢獻。

秘書長王熙蒙則指出，本次徵案活動將搭配一系列國際展會與商機活動，將臺灣在自行車、運動科技、智慧醫療的創新能量，系統性地推向世界舞台，協助國內企業與全球買主、投資人及新創團隊建立深度鏈結，同時創造實質的國際訂單與長期合作。

王熙蒙表示，全球科技發展在 AI 引領發展下，全球經濟規模不斷攀升，台灣包括運動科技、產業醫療等產業科技發達，未來產業有機會利用台灣的產品服務讓人類健康，也更能促進貢獻，若系統性地推向世界舞台，協助國內企業與全球買主、投資人及新創團隊建立深度鏈結，同時創造實質的國際訂單與長期合作。

貿協表示，今 (2026) 年活動將進一步擴大規模，目標吸引來自五大洲超過 800 件提案，也展現台灣大健康產業在國際市場的高度合作潛力。