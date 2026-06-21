鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-21 11:55

台股加權指數上周強彈 2296.16 點，再度衝出史上新高點位 46565.7 點，彷彿 2 周前台指期夜盤重挫事件從未發生，台股交易員認為，台股經此事件一戰，再加上已陸續消化聯準會鷹派態度，多方未見敗象，惟須留意端午連假期間傳來美伊會談生變消息，恐對創高的市場造成壓抑。

投信馬年買超 18 周

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台股交易員指出，上周三大法人在集中市場同步買超，外資終結連 2 賣轉為買超 878 億元，投信更是連 9 買，甚至 2 月以來至今投信僅 4 月中旬當周賣超，亦即台股馬年開紅盤以來合計買超達 18 周，再加上散戶大軍追捧，內資強力集結使多頭行情至今並無敗象。

外資上周買超偏好主動 ETF

觀察外資上周主要買超有主動統一升級 50(00403A-TW) 達 79.6 萬張，中鋼 (2002-TW) 近 34 萬張，主動統一台股增長 (00981A-TW) 近 29 萬張，長榮航 (2618-TW) 和台塑 (1301-TW) 均超過 17 萬張，台新新光金 (2887-TW)12.6 萬張，群益台灣精選高息 (00919-TW) 近 11 萬張，永豐金 (2890-TW) 和華航 (2610-TW) 也超過 10 萬張。

永豐投顧進一步說明，台股再創新高，原本價量有些背離，但周五多頭發力衝關，又看到量能威力，此是市場認可經濟擴張，且看到 FOMC 保持不升息，暫時放心。

永豐投顧看待， 短線台股維持偏多格局，惟須留意，日前短暫的回檔未令籌碼充分沉澱，可能限制後續上漲空間。

美伊和談又起波折