智邦4月營收273億元改寫單月新高 800G交換器出貨續強
鉅亨網記者吳承諦 台北
網通廠智邦 (2345-TW) 今日公布 4 月份合併營收達 273.6 億元，月增 9.4% 並較去年同期成長 53.87%，寫下單月營收歷史新高紀錄 。累計今年前 4 個月合併營收為 974.8 億元，年增率達 61.04% 。
智邦日前公布第一季財報數據，單季營收為 701.21 億元，年增達 64.02% 。第一季毛利率來到 19.5%，第一季稅後純益為 83.41 億元，每股盈餘達到 14.92 元，創下單季歷史次高及歷年同期新高紀錄。
目前網路交換器仍是智邦要成長動能，特別是 800G 交換器滲透率正隨著 AI 伺服器需求提升而加速 。外資法人看好智邦 已成功打入三家大型雲端服務供應商客戶，預估上半年 800G 產品貢獻營收比重有望超過一成 。
因應未來強勁需求，智邦 7 日董事會通過增購生產設備案，預計投入 19.73 億元以滿足產能擴張需求 。同時也規畫投入 3.36 億元建置研發實驗室，相關設備預計於 2026 年第三季起分階段完成建置 。
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