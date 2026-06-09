〈技嘉股東會〉AI伺服器訂單能見度非常清楚 董座看好今年營收增幅超越去年

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-09 14:21

技嘉 (2376-TW) 今 (9) 日召開股東會，董事長葉培城表示，去年全體團隊在業績與獲利等各方面皆繳出非常不錯的成績，今年公司將秉持相同精神讓業績持續成長，下半年在 B300 與 GB300 等核心機種維持高占比的強勁助攻下，營運可望逐季走高，不僅今年營收有機會在增幅上優於去年的表現再創新高，包含獲利在內的各項財務數據與營運條件，公司也都有信心更上一層樓。

AI伺服器訂單能見度非常清楚 董座看好今年營收增幅超越去年。(鉅亨網記者吳承諦攝)

針對下半年至明年的新平台產品推進，葉培城說明技嘉長期與各大代工廠及大廠保持緊密結盟，走多樣化路線而非單一大量生產的建廠公司，能針對不同客戶的需求以不同產品進行客製化對應。

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葉培城提到，從今年下半年的出貨結構來看，B300 與 GB300 占整體營收的比重依然最高，而新世代的 VR 機種也將如期在下半年開始出貨，目前看來今年訂單能見度非常清楚，明年的新訂單也已經順利開出。

面對市場傳出新世代產品可能因關鍵零件缺貨而有降規出貨的討論，葉培城指出，調整規格其實是為了相對對應到特定記憶體容量，雖然部分剛制定的規格確實有進行微調，但在實際的使用效能上，不論是高強度推論或大型模型訓練，使用者完全不會感受到有效能打折的狀況，整體產品輸出依然維持極高的高算力水準。

針對科技產業最受矚目的人工智慧地端化趨勢，葉培城看好個人化 AI PC 與 AI 代理的普及率肯定會拉得很高。隨著企業對於資訊安全防護與資安風險的考量增加，很多不願資料上雲端的受控環境對地端設備需求非常龐大，而需要大規模算力的任務則維持上雲端的模式，因此雲端與地端在未來將呈現相輔相成的共生型態，人工智慧應用也正明確從雲端加速擴散至企業邊緣地端。