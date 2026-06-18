鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-18 20:16

台灣期貨交易所今 (18) 日召開 115 年股東常會，由董事長吳自心主持，主管機關證期局期貨管理組組長程國榮亦列席指導。本次股東常會順利通過承認 114 年度營業報告書、財務報表，並通過 114 年度盈餘分派案，決議每股配發股利 3.8 元，其中包含現金股利 2 元及股票股利 1.8 元。針對期貨總交易量，可望「坐 4 望 5」，打破最高的 3.9 億口，今年一定會創高，很有機會破 4 億口，但要上看 5 億口「沒那麼容易」。

回顧 114 年度，台灣期貨市場表現穩健，全年總交易量達 3.82 億口，日均量達 157.2 萬口；財務表現方面，114 年稅後淨利達 43.78 億元，每股稅後盈餘（EPS）達 6.07 元。吳自心感謝股東一直以來的支持，並強調未來將持續推動台灣期貨市場繁榮發展，期望各位股東能繼續給予支持。

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吳自心表示，去年全球金融市場面臨經貿政策不確定性、地緣政治及通膨等多重挑戰，期交所仍憑藉穩健韌性，持續發揮「風險管理樞紐」功能。為精準滿足市場避險需求，期交所積極完善短天期商品架構，先後於 6 月推出「週五到期台指選擇權」，並於 12 月上市「股票選擇權週契約」，成功打造「週三、週五雙到期」及「指數加個股」的多元選擇，全面活絡市場動能。

展望未來，為響應金管會打造「發展具台灣特色之亞洲資產管理中心」願景，期交所正於現有夜盤交易的成功基礎上，研議期貨市場國定假日交易制度，提供市場面對國際政經突發事件的因應管道，期盼進一步接軌國際並吸引外資機構參與。同時，期交所持續深耕民生物資、醫療長照、教育、體育、藝文及環保賑災等六大公益面向，去年更榮獲「ESG for Culture 影響力獎」及「運動推手獎」肯定。期交所將持續健全台灣期貨市場發展，並落實企業社會責任。

隨後由總經理周建隆進行 114 年度營業及財務報告。針對當前期貨市場交易熱度，金融相關人士評估指出，今年上半年的累積成交量已接近 2.5 億口，相較去年展現了顯著的增長趨勢。儘管市場環境受國際地緣政治與戰爭因素干擾，但受惠於夜盤交易比重提升與台股整體的活躍度，專家對全年成交量突破歷史新高報持高度樂觀的預期。

會後周建隆接受聯訪，他對市場前景表達樂觀，今年市場交易熱絡，許多原先的經濟預測現在都要上修，若照目前交易量推估今年「有機會」上看 5 億口。他分析，6 月僅剩 7 個交易日，到本周、也就是到今天為止，今年累計成交量已經達到 2 億 4600 萬口。

周建隆進一步對比數據指出，去年全年日均量是 157 萬多口，但今年從年初到目前為止，日均量已經達到 226 萬口，進步非常多。不過，他也抱持謹慎態度，雖然目前來看今年一定會創高，過去歷史最高大約是 3.9 億口，但挑戰 5 億口也沒那麼容易，因為通常下半年、尤其是到年底、聖誕節及過年等大都放假。