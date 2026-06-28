鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-28 11:22

台灣期貨交易所宣布自明（29）日一般交易時段結束後，將強茂期貨與台半期貨的保證金適用比例調高為現行所屬級距的 1.5 倍，全面防範兩大車用半導體指標股遭處置後的市場違約風險。由於強茂與台半日前分別經證交所及櫃買中心公布為處置有價證券，期交所隨即緊跟現貨市場步伐，在證券市場處置生效日次一營業日出手調高期貨交易門檻，市場資金流動性將面臨短期緊縮考驗。

半導體震盪引爆降溫令！強茂、台半遭關禁閉 調高期貨保證金1.5倍交易門檻。（鉅亨網資料照）

本次期貨保證金調高措施，主因是強茂（2481-TW）與台半（5425-TW）雙雙遭到「關禁閉」的處置處分，現貨市場的處置期間定於 115 年 6 月 26 日至 115 年 7 月 9 日。為了因應個股波動加劇並維持期貨市場交易穩定，期交所依規定採取預防性風控措施，將在 115 年 6 月 29 日盤後正式實施調高後的保證金比例，提醒投資人留意手中部位的資金配置與保證金水位。

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這波針對車用功率半導體族群期貨商品的緊縮令，預計將實施至現貨處置期結束。期交所指出，若無特殊狀況，將於 115 年 7 月 9 日一般交易時段結束後，將強茂期貨與台半期貨的保證金比例恢復為調整前的基準。

期交所同時特別提醒，這項風控調整全面參照證券市場的處置措施執行。如果在調整期間內，遇到證券市場休市、有價證券停止買賣或全日暫停交易等特殊突發狀況，期貨保證金的恢復日期將會順延執行，操作相關期貨契約的交易人必須緊盯後續公告以防遭到斷頭。

本次保證金調整情形列表如下：

單位：比例 (%)

GYF

(強茂期貨) 調整後保證金適用比例 調整前保證金適用比例 原始

保證金 維持

保證金 結算

保證金 原始

保證金 維持

保證金 結算

保證金 保證金 24.30% 18.63% 18.00% 16.20% 12.42% 12.00%

單位：比例 (%)