鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-18 19:58

臺灣企銀 (2834-TW) 今 (18) 日舉行 115 年度股東常會，由董事長李嘉祥主持，會中通過承認 114 年度盈餘分配案，分派每股現金股利 0.3 元及股票股利 0.7 元，合計配發股利 1.0 元。李嘉祥表示，今年將拓展多元獲利來源，以更優異的經營成果回饋股東支持；積極申請辦理高資產業務及進駐資產管理專區，把握海外市場發展契機。

臺灣企銀今(18)日舉行115年度股東常會，由董事長李嘉祥（前中）主持。（圖：臺企銀提供）

臺灣企銀 114 年獲利續創新高，受惠於收益結構優化、各項業務穩健成長，帶動全年合併稅前淨利 152.45 億元，年成長 8.41%。資產品質亦持續提升，逾期放款比率降至 0.16%、備抵呆帳覆蓋率提高至 830.51%，展現良好的風險控管能力及經營韌性。

‌



李嘉祥表示，近年臺灣企銀持續優化經營體質、提升獲利能力，並透過盈餘轉增資逐年改善資本結構，為長期發展奠定良好基礎。

展望未來，臺灣企銀將在穩健經營的根基上，持續擴大業務規模與成長動能，並發揮中小企業專業銀行優勢，深耕多元企金客群經營，今年亦積極申請辦理高資產業務及進駐資產管理專區，為客戶提供更完整的理財商品及服務，同時把握海外市場發展契機，拓展多元獲利來源，以更優異的經營成果回饋股東支持。

永續發展方面，臺灣企銀將 ESG 議題融入經營策略，積極推動低碳轉型、普惠金融及永續治理，於第 22 屆國家品牌玉山獎獲頒「全國雙首獎」等共計 21 座大獎；今年亦首度入選道瓊領先新興市場指數 (DJBIC) 成分股，並榮獲標普全球永續年鑑評為全球銀行業 Top 10%，永續成果備受國際肯定。