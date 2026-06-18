杏昌斥資8.91億至9.35億元 收購安星製藥76%股權
鉅亨網記者劉玟妤 台北
杏昌 (1788-TW) 今 (18) 日停牌暫停交易，於下午召開重訊記者會，宣布將以每股 82 至 86 元，向安星製藥股東收購普通股股份 10868000 股，最終取得安星製藥 76% 的股權，總交易金額為 8.91 億元至 9.35 億元。
杏昌表示，經審計委員會及董事會決議通過，授權在 8.91 億至 9.35 億元的範圍內，取得安星製藥 76% 股權。
杏昌指出，此次投資安星製藥，將以自有資金及銀行借款方式，支應股權收購價款，由獨立專家對股權取得金額，出具價格合理性意見書，並經審計委員會通過及董事會決議，經相關法律程序完備後，依合約辦理交割事宜。
杏昌提到，全球醫藥相關市場快速成長，公司採取垂直整併策略。而安星製藥已通過 GMP、CGMP 及 PIC/S GMP 相關認證，產品類型涵蓋大針製劑、小針製劑、口服錠劑，未來收購安星製藥後，有助強化公司上游供貨穩定，並創造公司整體利益，提供客戶更完整多元的產品與服務。
- 台股這麼火，你買對主動式了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇