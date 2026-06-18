鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-18 17:55

杏昌 (1788-TW) 今 (18) 日停牌暫停交易，於下午召開重訊記者會，宣布將以每股 82 至 86 元，向安星製藥股東收購普通股股份 10868000 股，最終取得安星製藥 76% 的股權，總交易金額為 8.91 億元至 9.35 億元。

杏昌斥資8.91億至9.35億元，收購安星製藥76%股權。(圖：擷取自櫃買中心直播)

杏昌表示，經審計委員會及董事會決議通過，授權在 8.91 億至 9.35 億元的範圍內，取得安星製藥 76% 股權。

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杏昌指出，此次投資安星製藥，將以自有資金及銀行借款方式，支應股權收購價款，由獨立專家對股權取得金額，出具價格合理性意見書，並經審計委員會通過及董事會決議，經相關法律程序完備後，依合約辦理交割事宜。