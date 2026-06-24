鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-24 11:43

安泰銀行 (2849-TW) 今 (24) 日召開股東常會，通過每股配發現金股利 0.51 元，寫下連續 16 年配發股利的穩健紀錄。受惠於三大業務齊發，安泰銀去 (2025) 年稅後純益大幅成長 16.1%，EPS 達 0.79 元，今年 4 月底全行資產總額首度突破 4000 億元大關，創下新里程碑。展望未來，安泰銀將聚焦六大核心策略，加大 AI 科技投資，全力打造新一波成長曲線。

連16年發放！安泰銀股東會通過配息0.51元 資產總額首破4000億大關。(圖:安泰銀行提供)

安泰銀行今天召開 2026 年股東常會，由董事長俞宇琦主持。回顧去年財務表現，安泰銀行繳出亮眼成績單，營業淨收益 57.64 億元，稅後純益 15.39 億元、年增 16.1%，每股稅後純益 EPS 0.79 元、年增 16.2%。

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全行資本適足率 (BIS) 表現優異，第一類資本比率與普通股權益比率均維持在 14.70% 的高水準，展現出業界前段班的抗風險能力。國際評級機構惠譽 (Fitch Ratings) 亦於今年 6 月 5 日確認安泰銀的國內長期評等為「A(twn)」，展望穩定；國內短期評等則為「F1(twn)」。

俞宇琦致詞時指出，「近年營收與獲利的穩步攀升，主要歸功於前瞻的策略布局、穩健的公司治理與嚴謹的風險控管。我們高度肯定全行在數位轉型與關鍵人才發展的深耕，這些投入正加速轉化為創造長期價值的引擎。謹向股東的長期信賴以及經營團隊與全體同仁的卓越貢獻，致上最誠摯的謝意。」

三大業務動能齊發 4 月底資產總額衝破 4000 億大關

安泰銀行在法金、消金及財富管理三大核心業務上採取多元布局，成果顯著。法人金融方面放款餘額年增 12.2%，新成立的「法金商金團隊」精準鎖定高成長潛力的中小企業，全面拓展服務維度。

消費金融部分，市場開拓力道強勁。信用貸款餘額年增 19.8%、信用卡簽帳金額年增 9.7%、房貸餘額亦成長 4.4%。財富管理方面，第四季正式啟動「財管 2.0 轉型方案」，針對高資產客戶提供涵蓋投資、風控、稅務與資產傳承的顧問式服務。未來更計畫進駐亞洲資產管理中心高雄專區，搶占高資產客群的全方位融資與投資商機。

安泰銀行總經理徐世偉強調，「去年的營運成果不僅是財務數字的躍升，更是組織轉型的具體展現。」他透露，延續去年底的強勁動能，今年前 5 個月營收持續旺盛，最關鍵的里程碑是，今年 4 月底全行資產總額已正式突破 4000 億元大關，迎來歷史性的成長新頁。

在 ESG 與永續經營上，安泰銀積極引導資金流向綠色與低碳轉型產業。截至去年底，綠色授信與永續連結授信餘額分別實現 32% 及 10.6% 的強勢成長。

展望今年，安泰銀行表示，將秉持「信賴每一步、專業每一刻」的品牌精神，全力聚焦六大經營策略，包含：追求資產穩健成長與多元化收益、深化客戶關係並拓展跨售效益、提升財務績效以強化資本效率、優化薪酬與人才培育機制、加大 AI 科技與資訊系統投資、推動組織再造以優化敏捷效能。