鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (18) 日上漲 587 點收 46465 點新高，外資由賣轉買回補 211 億元，大買傳產指標中鋼近 32 萬張、台塑逾 12 萬張，另外，外資在面板三虎操作不同調，調節彩晶、群創共近 11 萬張，但買超友達 5 萬張。台股本周大漲 2296 點，期間外資共買超 877 億元。
外資今日也買超聯電 6.57 萬張、友達 5.23 萬張、旺宏 3.13 萬張、京元電子 1.73 萬張、南茂 1.58 萬張等電子股，非電族群除了中鋼、台塑外，也買超台玻 2.66 萬張、康霈 * 2.54 萬張、華航 1.94 萬張，以及金融股永豐金 2.34 萬張、中信金 1.92 萬張等。
ETF 方面，外資買超較多的有主動統一升級 50(00403A)19.64 萬張最多，另有主動統一台股增長 (00981A)11.59 萬張、群益台灣精選高息 (00919)6.63 萬張、大華優利高填息 30(00918)2.03 萬張、復華台灣科技優息 (00929)1.63 萬張、主動國泰動能高息 (00400A)1.46 萬張等。
外資賣超則有彩晶 7.97 萬張、群創 2.97 萬張，以及電子代工廠鴻海 2.54 萬張、緯創 2.5 萬張，另有聯合再生 2.14 萬張、華邦電 1.98 萬張、臻鼎 - KY1.81 萬張、華新科 1.49 萬張、遠傳 2.46 萬張。
外資也調節多檔傳產股，包括寶成 1.47 萬張、新纖 1.46 萬張、華新 1.25 萬張、統一 1.18 萬張、台泥 9,248 張；金融股則有華南金 9,126 張、第一金 8,947 張；臺企銀 9,837 張、遠東銀 9,411 張、兆豐金 3.3 萬張、玉山金 1.51 萬張。
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