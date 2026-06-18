鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-18 19:56

台股今 (18) 日上漲 587 點收 46465 點新高，外資由賣轉買回補 211 億元，大買傳產指標中鋼近 32 萬張、台塑逾 12 萬張，另外，外資在面板三虎操作不同調，調節彩晶、群創共近 11 萬張，但買超友達 5 萬張。台股本周大漲 2296 點，期間外資共買超 877 億元。

外資今日也買超聯電 6.57 萬張、友達 5.23 萬張、旺宏 3.13 萬張、京元電子 1.73 萬張、南茂 1.58 萬張等電子股，非電族群除了中鋼、台塑外，也買超台玻 2.66 萬張、康霈 * 2.54 萬張、華航 1.94 萬張，以及金融股永豐金 2.34 萬張、中信金 1.92 萬張等。

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ETF 方面，外資買超較多的有主動統一升級 50(00403A)19.64 萬張最多，另有主動統一台股增長 (00981A)11.59 萬張、群益台灣精選高息 (00919)6.63 萬張、大華優利高填息 30(00918)2.03 萬張、復華台灣科技優息 (00929)1.63 萬張、主動國泰動能高息 (00400A)1.46 萬張等。

外資賣超則有彩晶 7.97 萬張、群創 2.97 萬張，以及電子代工廠鴻海 2.54 萬張、緯創 2.5 萬張，另有聯合再生 2.14 萬張、華邦電 1.98 萬張、臻鼎 - KY1.81 萬張、華新科 1.49 萬張、遠傳 2.46 萬張。