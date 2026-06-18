〈合庫金股東會〉總資產破5.38兆！EPS 1.36元創新高 通過配發股利1.05元 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-18 18:44

合庫金 (5880-TW) 於今 (18) 日舉行 115 年度股東常會，大會圓滿完成，合庫金控林衍茂董事長表示，截至 114 年底合庫金控總資產為新台幣 5.38 兆元，續創歷史新高。每股稅後盈餘 (EPS) 則由前年的 1.23 元增加至去年的 1.36 元；今日並通過配發股利 1.05 元，其中含現金股利 0.80 元，股票股利 0.25 元。

合庫金控董事長林衍茂（立者) 主持115年度股東常會。（圖：合庫金提供）

合庫金控 114 年合併稅後淨利為新台幣 214.48 億元，較 113 年增加 16.39 億元、年成長 8.27%，每股盈餘則由前年的 1.23 元增加至去年的 1.36 元；股東權益報酬率 (ROE) 由前年的 7.84% 增加至去年的 7.87%；資產報酬率 (ROA) 亦由前年的 0.40% 增加至去年的 0.41%。

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其中，合庫金控集團的核心－銀行子公司 114 年的合併稅後淨利為 208.14 億元，較前年增加 18.61 億元、年成長 9.82%。其餘 6 間子公司皆維持一定的獲利水準，合庫集團持續穩健獲利，整體經營績效穩步向前。

合庫金控 115 年度股東常會除報告、承認與其他事項外，新增選舉董事案，亦提出 114 年度盈餘轉增資發行新股討論案，每股將配發股利 1.05 元，其中現金股利 0.80 元，盈餘轉增資配股 0.25 元。另外修正「取得或處分資產處理程序」討論案，均順利獲得股東的鼎力支持。

合庫金控致力打造全方位的幸福職場，提供具備市場競爭力的薪資水平及全面的員工福利制度，七度榮獲現代雜誌之「保險龍鳳獎」中「最嚮往的金控公司」優等獎，顯見合庫人才培育及經營成果備受新世代求職者肯定，集團品牌深植人心。

合庫金控近年於 ESG 領域積極耕耘成果亮眼，114 年再度入選道瓊領先指數（DJBIC Indices）「世界指數」與「新興市場指數」雙成分股，締造連續三年入選佳績；國際碳揭露專案 (CDP) 氣候變遷議題亦連續兩年榮獲最高 A 級評等。國內表現方面，合庫金控躋身臺灣證券交易所「第十二屆公司治理評鑑」前 5% 最高榮譽，彰顯合庫長期深耕公司治理之卓越表現與正面形象深獲高度肯定。此外，亦榮獲 TCSA「台灣百大永續典範企業」、BSI「永續發展領航獎」及天下雜誌「企業減碳溫度計」成效卓越等多項大獎。