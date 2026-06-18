〈合庫金股東會〉總資產破5.38兆！EPS 1.36元創新高 通過配發股利1.05元
鉅亨網記者張韶雯 台北
合庫金 (5880-TW) 於今 (18) 日舉行 115 年度股東常會，大會圓滿完成，合庫金控林衍茂董事長表示，截至 114 年底合庫金控總資產為新台幣 5.38 兆元，續創歷史新高。每股稅後盈餘 (EPS) 則由前年的 1.23 元增加至去年的 1.36 元；今日並通過配發股利 1.05 元，其中含現金股利 0.80 元，股票股利 0.25 元。
合庫金控 114 年合併稅後淨利為新台幣 214.48 億元，較 113 年增加 16.39 億元、年成長 8.27%，每股盈餘則由前年的 1.23 元增加至去年的 1.36 元；股東權益報酬率 (ROE) 由前年的 7.84% 增加至去年的 7.87%；資產報酬率 (ROA) 亦由前年的 0.40% 增加至去年的 0.41%。
其中，合庫金控集團的核心－銀行子公司 114 年的合併稅後淨利為 208.14 億元，較前年增加 18.61 億元、年成長 9.82%。其餘 6 間子公司皆維持一定的獲利水準，合庫集團持續穩健獲利，整體經營績效穩步向前。
合庫金控 115 年度股東常會除報告、承認與其他事項外，新增選舉董事案，亦提出 114 年度盈餘轉增資發行新股討論案，每股將配發股利 1.05 元，其中現金股利 0.80 元，盈餘轉增資配股 0.25 元。另外修正「取得或處分資產處理程序」討論案，均順利獲得股東的鼎力支持。
合庫金控致力打造全方位的幸福職場，提供具備市場競爭力的薪資水平及全面的員工福利制度，七度榮獲現代雜誌之「保險龍鳳獎」中「最嚮往的金控公司」優等獎，顯見合庫人才培育及經營成果備受新世代求職者肯定，集團品牌深植人心。
合庫金控近年於 ESG 領域積極耕耘成果亮眼，114 年再度入選道瓊領先指數（DJBIC Indices）「世界指數」與「新興市場指數」雙成分股，締造連續三年入選佳績；國際碳揭露專案 (CDP) 氣候變遷議題亦連續兩年榮獲最高 A 級評等。國內表現方面，合庫金控躋身臺灣證券交易所「第十二屆公司治理評鑑」前 5% 最高榮譽，彰顯合庫長期深耕公司治理之卓越表現與正面形象深獲高度肯定。此外，亦榮獲 TCSA「台灣百大永續典範企業」、BSI「永續發展領航獎」及天下雜誌「企業減碳溫度計」成效卓越等多項大獎。
面對全球經濟、關稅貿易、中東情勢等地緣政治及金融環境的迅速變化，合庫金控將秉持穩健經營的發展理念，戮力再創佳績；同時將強化企業的經營韌性，攜手股東、客戶及員工共享亮麗的經營成果，共創永續未來。
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